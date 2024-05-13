Экономический эффект от реализации проектов по производительности труда в Мурманской области составил 247 млн рублей

В 2023 году Мурманская область вступила в национальный проект «Производительность труда», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Подведение итогов работы в рамках реализации нацпроекта стало одной из ключевых тем основной повестки оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

«Главная цель нацпроекта заключена в его названии. Организации, которые стали его участниками, должны ежегодно повышать производительность труда на 5%. В свою очередь сотрудники нашего регионального центра компетенций, работающего в регионе уже три года, помогают предприятиям добиться поставленных задач, оказывают консультационную поддержку по реализации проектов непосредственно с выходом на производство. Со стороны региона в 2022 году мы ввели новую меру поддержки – инвестиционный налоговый вычет на прибыль, которым могут воспользоваться участники нацпроекта», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участниками национального проекта стали 15 предприятий Мурманской области. Общий экономический эффект от его реализации в регионе составил 247 млн рублей.

«В 2024 году дополнительно к мероприятиям нацпроекта мы запустили региональную программу. В её рамках при поддержке экспертов Центра компетенций системообразующие предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства реализуют проекты по повышению производительности труда. А также мы даём возможность будущим работникам предприятий – студентам Мурманского индустриального колледжа – получить необходимые навыки в сфере бережливого производства», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в целом с 2019 года производительность труда в Мурманской области выросла в 1,2 раза. Кольское Заполярье занимает 4-е место по стране по данному показателю. Кроме того, по росту производительности труда Мурманская область стала абсолютным лидером в Арктической зоне РФ и Северо-западном федеральном округе.

Андрей Чибис также подчеркнул, что в ходе послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин отметил критически важной задачу по повышению производительности труда. Соответствующие национальные цели и задачи установлены в рамках майского указа.

Подробнее о достижениях в сфере повышения производительности труда и планах на будущее доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.