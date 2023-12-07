«Экономический спад набирает силу» - «ActivTrades»

Давление на рынок оказали еженедельные данные министерства энергетики США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей. Резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей.

Коммерческие запасы нефти, тем временем, сократились на прошлой неделе на 4,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго. В то же время, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,9 млн баррелей.

Как пишет finmarket.ru, негативом для нефтяного рынка также стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

«Цена Brent с начала этого месяца упала более чем на 6%, и это говорит, что трейдеры опасаются снижения спроса, поскольку экономический спад набирает силу», - отмечает главный аналитик «ActivTrades» Рикардо Эвангелиста, слова которого приводит «Market Watch».

Цены как Brent, так и WTI снизились по итогам пятой сессии подряд, опустившись до минимумов с конца июня.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,97 рубля (+15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Через час торгов доллар усилил рост, курс евро также повышался.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 93,2941 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар подорожал на 47,41 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» повысился на 35,42 копейки и составил 100,5067 рубля.

К официальному курсу американская валюта подорожала на 51,15 копейки, евро - на 37, 14 копейки.