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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.21 10:00

Экономическую ситуацию в регионе можно оценивать, как стабильную - Татьяна Русскова

Сегодня состоится очередное заседание Мурманской областной Думы. В проект повестки дня заседания внесены почти три десятка вопросов.

Региональные депутаты планируют рассмотреть вопрос «О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».  С докладом по нему выступит Татьяна Русскова – министр развития Арктики и экономики Мурманской области.

Одним из первоочередных в повестке дня и проект закона Мурманской области №502-7 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение). По нему выступит Дмитрий Панычев – министр здравоохранения Мурманской области.

А вчера состоялось заседание комитет по бюджету, финансам, налогам и экономике рекомендовал принять в первом чтении проект закона об областном бюджете на следующий год и плановый период под председательством Ирины Просоленко. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять к сведению информацию о прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Министр развития Арктики и экономики области Татьяна Русскова, которая принимала участие в работе комитета, в своём выступлении отметила, что по итогам текущего года экономическую ситуацию в регионе можно оценивать, как стабильную. В 2022 году объём инвестиций в области достигнет 234 миллиардов рублей, 2,7 процентов – темпы прироста экономики. Развитие экономики будет создавать условия для повышения качества жизни населения, решения социальных проблем.

Депутаты обсудили проект закона об областном бюджете на 2022 год и последующий двухлетний период. В следующем году доходы регионального бюджета составят 103 млрд 569млн 70 тысяч рублей, расходы - 123 млрд 910 млн 285,1 тысячи рублей.

На 2022 год программная структура расходов областного бюджета сформирована на основе 16 госпрограмм, на реализацию которых предусмотрено увеличение. Почти на 2 миллиарда рублей по сравнению с текущим годом вырастут межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Мурманской области. Наибольшую долю в общем объеме расходов областного бюджета составляют ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство, образование, социальную политику. В частности, на образование предусмотрено свыше 23,6 миллиарда рублей. Планируются средства на строительство 2 школ в Мурманске и капитальный ремонт школы в Мончегорске. На здравоохранение предусмотрено более 19 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на обеспечение ОМС, модернизацию медицинских учреждений, приобретение оборудования, лекарственное обеспечение. Почти 5 миллиардов рублей планируется на поддержку семей с детьми. На создание регионального центра военно-патриотического воспитания в бюджете предусмотрено 738 миллионов рублей.

В 2022 году на реализацию мероприятий инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на общую сумму 1 млрд 942 млн 778,6 тысячи рублей. На реализацию мероприятий в области развития жилищного строительства на территории региона предусматривается субсидия на общую сумму 1 млрд 770 млн 137,1 тысячи рублей.

Приоритетным направлением будет развитие туристско-рекреационных кластеров, в том числе на территориях г. Кировска, с. Териберки, Ковдорского, Печенгского и Терского муниципальных районов. Задачами по развитию туризма будут создание объектов инфраструктуры и реализация новых туристских проектов.

Комитет рекомендовал Думе проект закона об областном бюджете на следующий год и плановый период принять в первом чтении.

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