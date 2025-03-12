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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 12:30

Экономика перевалки угля через порты Арктики не складывается - Денис Илатовский

Снижение грузооборота морских портов РФ в 2024 году стало рекордным за последние 30 лет. Об этом в эфире «РЖД ТВ» заявил председатель совета директоров Ассоциации морских торговых портов (АСОП) России Денис Илатовский. Он отметил, что падение перевалки произошло главным образом за счёт снижения перегрузки угля.

«Были эксперты, которые много лет говорили, что объём перевалки угля через Мурманск не будет двукратно увеличен, потому что нет таких объёмов. Где сейчас найти такой тоннаж, это будет большой вопрос», — сказал глава АСОП, комментируя ввод мощностей угольного терминала «Морской порт Лавна».

По мнению Дениса Илатовского, падение перевалки угля в морских портах в 2024 году и сейчас связано не только с тем, что железная дорога не может вывезти весь добытый объём (что было справедливо все предыдущие годы), но уже и с падением добычи в угольной отрасли на фоне снижения мировых цен.

Он отметил, что проблемы железной дороги и падение добычи угля — это «как Инь и Янь, трудно выделить главное». При этом восстановление объёмов перевалки угля после падения 2024 года не будет быстрым.

«Вне зависимости от санкций, геополитики, железной дороги, этому способствовали низкие цены на уголь, потому что энергетический баланс в мире сложился таким образом, что в 2022 году цены на уголь были, скажем, $240  за тонну с доставкой в основные порты потребления, а в 2024 году $100 с небольшим за  тонну, то есть падение угольных цен в долларах, даже вне зависимости от курса, было в два с лишним раза», — пояснил эксперт.

По мнению Дениса Илатовского, для увеличения перевалки угля через порты необходимо сократить транспортные издержки. В частности, теоретическое перебазирование контейнеров из порта Новороссийск (где расположены контейнерные терминалы) в порт Тамань (где работает угольный терминал) для загрузки порожних полувагонов из-под угля позволило бы сократить стоимость порожнего пробега.

«Может быть не только контейнеры, но и другие виды попутных грузов — это надо массово использовать и где-то находить эти возможности и искать совместные решения», — сказал эксперт.

При этом субсидирование перевозок угля, по мнению Дениса Илатовского, является не самой лучшей мерой, так как бюджетные дотации не стимулируют отбор лучших предприятий и отраслей.

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