Экономике региона требуется терапия или реанимация? Ответ искал Союз промышленников и предпринимателей

Как пандемия повлияла на региональный бизнес? Чтобы получить ответ на этот вопрос, Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл опрос среди предприятий и организаций Мурманской области. В ходе опроса респонденты оценили, каково текущее состояние хозяйственной деятельности предприятий, опрос проводился анонимно.

В основном опрос прошли частные компании (их доля – 75,5%); предприятия с государственным участием в капитале составили 19%.

На вопрос, работает ли компания в текущих условиях пандемии, только 22,2% компаний ответили, что продолжают работать в полном объёме в текущих условиях.

Полностью на дистанционную (удалённую) работу перешли 16,7% компаний. Вариант ответа «частично» стал наиболее популярным среди компаний, его отметили 41,7% опрошенных. Полностью приостановили свою работу 19,4% компаний.

Продолжают работу в полном объёме чаще других компании финансового и страхового секторов. В данных компаниях ответ «все на рабочих местах» составляет 100%. В сферах «медицинские услуги» и «добывающая и обрабатывающая промышленность» выбраны только варианты «все на рабочих местах» и «частично работает».

Частично перешли на дистанционную форму работы организации сфер «туризм», «энергетика» и «транспорт и связь».

Согласно данным опроса, более чем половине предприятий сферы туризма пришлось полностью приостановить свою деятельность, также 50% компаний сферы общественного питания не работают в текущих условиях.

План бесперебойного функционирования бизнеса в условиях пандемии Covid-19 принят и действует в 61% организаций.

Участники опроса оценили, какую долю их предприятиям пришлось высвободить: 58,3% компаний ответили, что, несмотря на кризис, из-за Covid-19 не было уволено ни одного сотрудника; 38,9% респондентов сократили персонал на 1-10%.

Наибольший процент сокращений – в сфере торговли. Более 60% компаний сократили персонал на 1-10%, остальные 30% - на 11-20%.

В отраслях «строительство», «предоставление медицинских услуг», «транспорт и связь» половина всех респондентов ответила, что доля уволенных работников составляет 1-10%.

В сфере общественного питания и гостиничного сервиса такой ответ дали уже более 60% компаний.

Из предприятий, занятых в сфере туризма, 75,5% удалось сохранить численность персонала, не уволив ни одного сотрудника. В оставшихся 24,5% доля уволенных сотрудников составила от 1 до 10 процентов общей численности.