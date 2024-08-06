Экономист Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20941 рубль

По состоянию на 1 апреля текущего года средний размер пенсии составлял 20941 рубль. Об этом заявила 4 августа завкафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская со ссылкой на данные Росстата.

«При этом у работающих пенсионеров пенсия равна 17484,71 рубля, у неработающих ― 21751,48 рубля. На эту дату количество пенсионеров в России составило 40 млн 982 тысячи 100 человек. Из них 18,99% ― работающие пенсионеры», ― заявила эксперт в беседе с РИА «Новости».

Как отметила Подольская, 81,31% российских пенсионеров ― граждане пожилого возраста. Также эксперт заявила, что размер пенсий у неработающих граждан выше, чем у трудоустроенных, при этом исключением считаются выплаты пенсий по выслуге лет.

По словам экономиста, размер выплат по стране может разниться до 2,2 раза. Например, в Чукотском автономном округе из-за северных надбавок средняя пенсия достигает 33,4 тысячи рублей, что считается рекордным средним показателем в РФ. Также в топ-3 вошли такие регионы, как Камчатский край (30,2 тысячи рублей) и Магаданская область (30 тысяч рублей), в то время как в Республике Дагестан средняя пенсия размером 15,3 тысячи рублей считается самой низкой по стране.