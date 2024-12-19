Экономист Виктор Ляшок: средний размер больничных в новом году составит две тысячи рублей в день

Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в следующем году составит около двух тысяч рублей в день при получении средней зарплаты в почти 100 тысяч рублей, рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

- Статистика по выплатам больничных ограничена, точных данных по среднему размеру нет. Однако, по моим оценкам, он будет составлять около двух тысяч рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году – почти 100 тысяч рублей, - сказал Ляшок.

По его словам, в России предлагаются достаточно щедрые больничные, если сравнивать с развитыми и развивающимися странами. Такая ситуация сложилась благодаря сохранению советской модели защиты трудящихся.

- Проблемой остаётся то, что она распространяется далеко не на всех работников – большинство работающих в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному, - добавил эксперт.