Экономить или тратить? Как изменилась финансовая стратегия россиян в 2025 году

Россияне стали чуть чаще придерживаться стратегии экономии и реже стратегии «больше тратить». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый пятый россиянин назвал себя сторонником финансовой стратегии «больше тратить», 4 из 10 — приверженцами стратегии «больше экономить». В прошлом году число сторонников стратегии «больше тратить» резко выросло, и сегодня мы наблюдаем лишь незначительное изменение в распределении голосов: количество россиян, тратящих заработанное, немного уменьшилось (на 2 процентных пункта), а число тех, кто стремится к экономии, увеличилось (+2 п.п.). 30% не стали менять свою финансовую стратегию.

Чаще всего респонденты откладывают средства на «чёрный день» (31%). На втором месте по популярности — накопления для покупки недвижимости (21%). Каждый пятый собирает деньги на путешествие.

По 16% копят на будущее детей и для создания пассивных источников дохода. 13% рассказали, что им нужны накопления для оплаты медицинских услуг, и столько же берегут деньги для приобретения мебели, техники, гаджетов и прочих подобных вещей.

В этом году россияне стали чаще копить на своё образование и дорогостоящие покупки (+5 п.п. по каждой позиции относительно прошлого года) и реже держать деньги без определенной цели (-4 п.п.).

37% опрошенных откладывают в кубышку 10–25% от своих доходов, а каждый четвертый — менее 10%.

Мужчины чаще женщин копят на создание вкладов и инвестиций, жизнь после выхода на пенсию, автомобиль и открытие собственного дела. Женщины же в качестве целей сбережений чаще называли будущее детей, медицинские услуги, собственное образование и ремонт.

Россияне до 35 лет чаще, чем те, кто старше, откладывают деньги на покупку недвижимости, брендовых вещей, автомобиля, создание пассивных источников дохода, медицинские услуги, образование, ремонт и открытие бизнеса. Желание сэкономить также чаще присуще молодёжи. Граждане старше 45 лет чаще предпочитают беречь средства на жизнь после выхода на пенсию.

Каждый второй респондент (47%) с доходом до 50 тысяч рублей копит на финансовую подушку. Каждый четвертый (23%) — на отдых и путешествия. У граждан с зарплатой от 100 тысяч рублей на первом месте среди целей для накоплений также находится финансовая подушка безопасности (37%), а на втором — покупка недвижимости (36%).

Время проведения опроса: 26 марта — 1 апреля 2025 года.