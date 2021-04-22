Экономия бюджетных средств составила 9,1 млн рублей - Региональный центр по организации закупок подвёл итоги работы

С 1 января 2021 года в Мурманской области изменился подход к порядку осуществления закупок региональными заказчиками в рамках реализации национальных проектов, регулируемых федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Напомним, что организатором закупок выступает ГАУМО «Региональный центр по организации закупок».

За первый квартал текущего года на реализацию нацпроекта «Жильё и городская среда» направлено 106,7 млн рублей; на нацпроект «Здравоохранение» – 2,5 млн рублей, на нацпроект «Образование» – 2,3 млн рублей.

Помимо этого, оказывая помощь государственным и муниципальным заказчикам Мурманской области в подготовке закупочной документации в рамках закона № 223-ФЗ, Региональный центр проводит закупки, не относящиеся к национальным проектам.

Так, в марте этого года 75,9 млн рублей было направлено на осуществление капитального ремонта здания школы № 19 в Кандалакше. Закупка проводилась в рамках Государственной программы «Образование и наука» на 2021-2025гг, утвержденной постановлением правительства Мурманской области от 11.11.2020 №791-ПП.

По результатам процедур, проведенных ГАУМО «Региональный центр по организации закупок» в первом квартале текущего года экономия бюджетных средств составила 9,1 млн рублей.