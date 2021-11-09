Экономия по завершенным в октябре государственным и муниципальным закупкам составила более 353 миллионов рублей

В октябре 2021 года комитет по конкурентной политике Мурманской области провел более 770 закупок на сумму 2,1 миллиарда рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов образовалась экономия бюджетных средств на различные услуги и поставки в размере 353 миллионов рублей.

Среди них услуги по сопровождению справочной правовой системы «Консультант Плюс», оказание услуг по очистке кровель зданий от снега и наледи в зимний период и от песка и мусора в летний период, по перетяжке офисной мебели, по исследованию конъюнктуры рынков, по дератизации, дезинсекции, вывозу и утилизации медицинских отходов, техническому обслуживанию наружного освещения, а также поставки канцелярских товаров, расходного медицинского материала, компьютерной техники, расходного материала для копировальной и множительной техники в 2022 году, офисной мебели, запасных частей для автотранспортных средств и сантехнического оборудования, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.