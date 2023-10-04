Экопросвещение и чтение без границ: в Мурманской области продолжается марафон открытий модельных библиотек

В рамках реализации национального проекта «Культура» и стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманской области открыты ещё две библиотеки, обновленные по модельному стандарту.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первая «зелёная» библиотека открылась в столице Кольского Заполярья в филиале №5, расположенном на улице Чумбарова-Лучинского. После реновации здесь появилось современное оборудование для проведения исследований и экспериментов, удобная мебели и сенсорная комната. Также в учреждении установлены конструкции с живыми растениями, чтобы посетители могли наглядно изучать ботанику и узнавать больше о мире вокруг.

А ещё в библиотеке теперь открыт скалодром. На базе обновленного пространства планируется проводить встречи с представителями экологических организаций и регионального отделения Русского географического общества, а также квесты, акции по уборке территории, творческие мастер-классы по изготовлению полезных вещей и сувениров из вторсырья и другие тематические активности.

Обновления затронули и Мурмашинскую городскую библиотеку. На базе учреждения создан Центр семейного досуга и общения «Читаем без границ», который станет многофункциональным культурно-досуговым и образовательным пространством для проведения разноплановых событий.

Кроме того, в модернизированной библиотеке появилась арт-территория для проведения концертов и творческих вечеров, мастер-классов и тематических собраний. В распоряжении посетителей – современные игровые консоли, очки виртуальной реальности, проекторы, графические планшеты и другое современное оборудование. В планах учреждения - запуск краеведческого познавательного проекта по популяризации чтения и изучения истории региона среди молодежи.

Как сообщает региональное Министерство культуры, к открытию в статусе модельной готовится Центральная библиотека имени Колычева в Кандалакше. А всего до конца года в Мурманской области будет работать уже 24 современных уютных пространства для чтения и интересного досуга.

Фото: https://gov-murman.ru