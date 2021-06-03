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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.21 18:30

#Экосистема404: россиян призвали исправить ошибки в обращении с природой во Всемирный день окружающей среды

Общероссийский флешмоб #Экосистема404, посвящённый восстановлению экосистем, объявил медиапроект «Экология России». Флешмоб стартует 4 июня, он приурочен ко Всемирному Дню окружающей среды.

#Экосистема404 напоминает: спасение экосистем важно для здоровья людей, сохранения биоразнообразия и противодействия изменению климата. Команда экологических журналистов при помощи экспертов выбрала четыре наиболее уязвимых типа экосистем нашей страны — «луга и поля», «леса», «пресноводная среда» и «городские районы» — и призвала всех россиян обратить внимание на их проблемы. Флешмоб #Экосистема404 — событие, официально вошедшее в календарь Всемирного дня окружающей среды ООН.

На сайте проекта «Экология России» или в социальных сетях можно узнать подробности о том, что угрожает каждому из четырёх типов экосистем. Чтобы присоединиться к флешмобу #Экосистема404 и помочь природе, нужно сделать несколько простых шагов.

Организаторы предлагают: «Выбери одну из четырёх экосистем, рядом с которой ты живёшь и которую тебе хочется спасти. Сделай фотографию или видео про эту экосистему. Расскажи нам, что ты видишь: какие проблемы у твоей экосистемы? Пчёл стало меньше, и ты боишься, что в твоём регионе они могут совсем исчезнуть? Водоём рядом с домом раньше был чистым, а теперь похож на болото? Видишь, как жгут костёр в лесу, и это небезопасно? Как бы ты исправил эту ошибку? Используй в речи на видео или в тексте слоган «Экосистема 404: исправим ошибку!» Выложи фото или видео в социальных сетях, расскажи про флешмоб, предложи своим подписчикам присоединиться».

Для каждого типа экосистем выбран амбассадор, как олицетворение экологической проблемы: например, «луга и поля» символизирует пчела, «городские районы» — птица, «пресноводную среду» — рыба, а «леса» — олененок. «Экология России» объясняет: люди связаны с природой теснее, чем мы думаем. Например, если вовремя не спасти пчёл, начнут исчезать и все растения, которые пчелы опыляют. А это многие наши продукты питания, пища для мясного и молочного домашнего скота. Вымрут пчелы — и вскоре человечество ждет голод. То же можно сказать и о других уязвимых экосистемах и видах животных и растений.

Официальные хэштеги флешмоба: #экосистема404, #поколениевосстановления, а также один из хэштегов экосистем: #пчелы404 #рыбы404 #птицы404 #олени404

Во флешмобе пригласили участвовать известных экоблогеров, экологов, деятелей искусства, представителей шоу-бизнеса, экоактивистов и просто всех жителей России. Организаторы подчеркивают, что команда «Экологии России» будет отслеживать по хэштегам все видео, фото и комментарии, и проведёт журналистские расследования, чтобы помочь решить проблемы конкретных экосистем.

Тема флешмоба была связана с Программой ООН по окружающей среде. В этом году Организация Объединенных наций посвятила Всемирный день окружающей среды восстановлению экосистем. Эксперты ООН призвали к спасению восьми ключевых типов экосистем: «леса», «сельскохозяйственные угодья», «луга и саванны», «реки и озера», «океаны и побережья», «городские районы», «торфяники» и «горы». По мнению международных экспертов, от успехов в их сохранении зависит благополучие человечества в ближайшие десятилетия. Поэтому период с 2021 по 2031 гг. был объявлен «Десятилетием восстановления экосистем».

Флешмоб #Экосистема404 проекта «Экология России» вошёл в календарь мероприятий Всемирного дня окружающей среды ООН.

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