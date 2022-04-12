Экотехнопарк Мурманской области готов к безопасному прохождению паводкового периода

Мурманская область готовится к паводковому периоду. В региональном «Экотехнопарке» проведены все необходимые подготовительные мероприятия. К сегодняшнему дню проверена и приведена в рабочее состояние ливневая канализация. Для исключения рисков АО «Ситиматик» подготовило к работе дополнительные технические средства – электрические погружные насосы и две мощные передвижные мотопомпы, способные быстро и эффективно откачивать паводковые воды.

Активная фаза работ по недопущению подтоплений зданий и сооружений на территории «Экотехнопарка» начнётся в ближайшее время в связи с установившейся тёплой погодой в Заполярье и, как следствие, активным таянием снега. В планах – расчистка отводных стоков вокруг первой и четвёртой карт складирования отходов.

Зима 2021–2022 годов выдалась особенно снежной – только в феврале на Кольском полуострове выпало рекордное количество снега за всю историю наблюдений. По данным Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце марта высота снега на севере, северо-востоке и в центральных районах области увеличилась и достигла 60–100 см. По этой причине АО «Ситиматик» обеспечивает постоянный контроль за уровнем талых вод и их отведением от зданий и других объектов на территории «Экотехнопарка».

Как сообщает менеджер по связям с общественностью Мурманского филиала АО «Ситиматик», за все время существования в регионе концессионного объекта по обращению с твёрдыми коммунальными отходами нештатных ситуаций, связанных с подтоплением зданий и сооружений во время паводка, допущено не было.

Фото Мурманского филиала АО «Ситиматик».