«Экотехнопарк» Мурманской области отправил переработчикам более 57 тонн вторичного пластика

Сортировочные мощности «Экотехнопарка» Мурманской области (объект АО «Ситиматик») завершили отгрузку крупной партии вторичных полимеров переработчикам. Общий объём полезных фракций, направленный на заводы, составил 57,4 тонны. Наибольшую долю в структуре отгруженного сырья занял ПЭТ-микс (разноцветные ПЭТ-бутылки) —31,5 тонны. Также на перерабатывающие предприятия отправлено10 тонн чистых пластиковых канистр и 15,9 тонн флаконов (из-под бытовой химии и косметики).

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», логистика была построена с учётом требований конечных переработчиков. Партия ПЭТ-микса ушла на профильное производство в Челябинск, где из сырья сделают полиэфирное волокно и упаковочную ленту. Канистры и флаконы (полиэтилен низкого давления и полипропилен) направлены на завод во Владимирскую область для дальнейшего производства технических изделий и новой тары.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» отмечает стабильный рост качества отсортированного полимера в «Экотехнопарке», что говорит о повышении экологической грамотности населения.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».