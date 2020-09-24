Экотехнопарк Мурманской области посетили представители регионального оператора Республики Коми

Экотехнопарк мурманского филиала АО «Управление отходами» с рабочим визитом посетили представители Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Республики Коми.

Мурманская область – единственный регион в Арктической зоне РФ, где созданы мощности по обращению с ТКО. В республике Коми подробная система пока ещё только формируется и опыт, накопленный АО «Управление отходами» за два года эксплуатации объектов, обеспечивающих транспортировку, сортировку и безопасное захоронения отходов для России уникален. Интерес специалистов из Коми обусловлен и тем, что у нас схожие начальные условия: низкая плотность населения, суровый климат и значительная географическая удалённость объектов.

Создание необходимой инфраструктуры в сфере обращения с ТКО в регионе стало возможным благодаря концессионному соглашению между Правительством Мурманской области и АО «Управление отходами». Выбранная финансовая схема позволила в кратчайшие сроки привлечь долгосрочные инвестиции и построить в северной технологической зоне Кольского полуострова полигон ТКО мощностью не менее 250 тысяч тонн в год, мусоросортировочный комплекс и сеть мусороперегрузочных станций. Общий объем инвестиций АО «Управление отходами» в соответствии с проектом составляет 1,8 млрд рублей.

Внимание северных коллег привлёк инновационный подход в вопросе утилизации ТКО, внедряемый на территории Мурманской области – использование отопительной установки термической деструкции серии ОС («тепловой котел»), которая позволяет перерабатывать большинство видов отходов без вреда для экологии в так называемое RDF-топливо, используемое для получения тепловой энергии. Экспериментальный комплекс установлен на территории Экотехнопарка, и в данный момент продолжаются его испытания.

В настоящее время на предприятие поступил новый шредер для разделения отходов, и теперь появилась возможность оценить использование отходов в промышленных масштабах. Это позволит не только снизить процент отправляемых на захоронение ТКО, но и решить проблемы обеспечения многих заполярных объектов дешевой энергией.

Общий объем образования отходов в Мурманской области составляет порядка 310 тысяч тонн, из которых можно получить порядка 70 тысяч тонн RDF-топлива. Если принять во внимание отопительный сезон, то таким количеством топлива можно отопить 80-100 многоквартирных жилых домов. Это достаточно большой населенный пункт, сравнимый по размеру с городом Полярные Зори. При этом RDF-теплогенерация гораздо безопаснее с точки зрения экологии.

Работа коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО является наглядным примером успешной реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социальных задач в регионе присутствия.