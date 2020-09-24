Карте «МИР» не страшны внешние политические и экономические санкцииБиблиотека - арт-объект
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.20 12:45

Экотехнопарк Мурманской области посетили представители регионального оператора Республики Коми

Экотехнопарк мурманского филиала АО «Управление отходами» с рабочим визитом посетили представители Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Республики Коми.

Мурманская область – единственный регион в Арктической зоне РФ, где созданы мощности по обращению с ТКО. В республике Коми подробная система пока ещё только формируется и опыт, накопленный АО «Управление отходами» за два года эксплуатации объектов, обеспечивающих транспортировку, сортировку и безопасное захоронения отходов для России уникален. Интерес специалистов из Коми обусловлен и тем, что у нас схожие начальные условия: низкая плотность населения, суровый климат и значительная географическая удалённость объектов.

Создание необходимой инфраструктуры в сфере обращения с ТКО в регионе стало возможным благодаря концессионному соглашению между Правительством Мурманской области и АО «Управление отходами». Выбранная финансовая схема позволила в кратчайшие сроки привлечь долгосрочные инвестиции и построить в северной технологической зоне Кольского полуострова полигон ТКО мощностью не менее 250 тысяч тонн в год, мусоросортировочный комплекс и сеть мусороперегрузочных станций. Общий объем инвестиций АО «Управление отходами» в соответствии с проектом составляет 1,8 млрд рублей.

Внимание северных коллег привлёк инновационный подход в вопросе утилизации ТКО, внедряемый на территории Мурманской области – использование отопительной установки термической деструкции серии ОС («тепловой котел»), которая позволяет перерабатывать большинство видов отходов без вреда для экологии в так называемое RDF-топливо, используемое для получения тепловой энергии. Экспериментальный комплекс установлен на территории Экотехнопарка, и в данный момент продолжаются его испытания.

В настоящее время на предприятие поступил новый шредер для разделения отходов, и теперь появилась возможность оценить использование отходов в промышленных масштабах. Это позволит не только снизить процент отправляемых на захоронение ТКО, но и решить проблемы обеспечения многих заполярных объектов дешевой энергией.

Общий объем образования отходов в Мурманской области составляет порядка 310 тысяч тонн, из которых можно получить порядка 70 тысяч тонн RDF-топлива. Если принять во внимание отопительный сезон, то таким количеством топлива можно отопить 80-100 многоквартирных жилых домов. Это достаточно большой населенный пункт, сравнимый по размеру с городом Полярные Зори. При этом RDF-теплогенерация гораздо безопаснее с точки зрения экологии.

Работа коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО является наглядным примером успешной реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социальных задач в регионе присутствия.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области продолжается снижение цен на сезонные овощи-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 82 копейки, евро вырос на 73 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Бытовые приборы учёта попадут в электронный реестр Росстандарта-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Областная Дума приняла закон о внесении изменений в Устав Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика