Экотуризм на территории заказника «Кутса» в Мурманской области будут развивать совместно с Всемирным фондом дикой природы

Перспективы развития экологического туризма на территории заказника «Кутса» в Мурманской области обсудили накануне на встрече руководства регионального комитета по туризму и Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. Для оценки рекреационного потенциала состоялся визит в заказник.

Государственный природный комплексный заказник регионального значения «Кутса» основан в 1994 году на юге региона. Одна из главных его достопримечательностей – водопад Янискенгас на одноименной реке Кутса, который ежегодно привлекает любителей сплавов из разных уголков России.

«По итогам сегодняшней поездки нами, Баренц-отделением Всемирного фонда дикой природы, министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области, а также турсообществом региона будет начата совместная масштабная и скрупулезная работа. Планируем выработать решения и механизмы по развитию экологического туризма с учетом рекреационной емкости территории», – прокомментировал руководитель комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

В июне этого года между региональным комитетом по туризму и Баренц-отделением Всемирного фонда дикой природы было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на формирование условий для развития экологически ориентированной туристической деятельности, содействию развития экологически ответственного предпринимательства, развитие и поддержку особо охраняемых природных территорий Мурманской области, имеющих высокий рекреационный потенциал.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, в рамках соглашения ведется работа по созданию регионального природного парка в Териберке, а также развитие экологического туризма на территории государственных природных комплексных заказников регионального значения, имеющих высокий рекреационный потенциал.