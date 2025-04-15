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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.25 11:00

Эковолонтеры сдали тонну вторсырья в мурманский «Вторматик»

Активисты общероссийского движения за экологию «Друзья окружающего мира ДОМ» в Мурманской области сделали значимый вклад в развитие системы раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов Кольского Заполярья. В рамках проекта «Пластик в дело» мурманский «Вторматик» принял от общественников 1,2 тонны вторсырья – 117 кг пластика, 150 кг картона и 943 кг бумаги (в том числе старые книги).

За один раз в экопункт поступила половина среднемесячного объёма вторсырья. Очень скоро все эти отходы станут ценным сырьём для перерабатывающей промышленности и ещё послужат людям.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», мурманский «Вторматик» на возмездной основе принимает от населения и организаций строго определенные виды фракций, что связано со спросом компаний-переработчиков. Желающие могут принести ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением ёмкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы без крышек, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги.

Чтобы получить вознаграждение за вторсырье, необходимо подготовить его к сдаче. Бумагу и книги нужно приносить без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики. Сырьё должно быть сухим и чистым, иначе за время хранения могут появиться неприятный запах и плесень.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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