Россия и Норвегия в этом году возобновят промысел мойвы«Витязь» зажигает огни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.22 11:30

Экозавод по переработке пластика в Никеле поставляет продукцию для благоустройства городской среды

В 2021 году в Никеле начал работу уникальный для региона экозавод по переработке смешанного пластика, получивший статус резидента Арктической зоны РФ. Из пластикового мусора на предприятии производят полимерпесчаный композит, из которого изготавливают малые архитектурные формы для благоустройства городской среды – лавочки, урны, вазоны, ограждения, беседки и навесы.

За небольшой период работы предприятие уже успело принять участие в совместных проектах, проводимых «Норникелем» в рамках волонтерского движения «Комбинат добра». Произведенные изделия установлены в парке «Ватрушкино» в Заполярном и во дворах поселка Никель. Продукцию можно также увидеть на входе в Центр управления регионом в Мурманске. За сезон 2021 года предприятием произведено порядка 60 единиц изделий, для изготовления которых было использовано 1800 кг вторичного пластика. При этом завод готов увеличить производительность, что позволит перерабатывать еще больше пластиковых отходов.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, производимая предприятием продукция обладает существенными преимуществами: прочностью, влагостойкостью, устойчивостью к возгоранию, морозостойкостью, яркостью и стойкостью лакокрасочного покрытия. Но самое важное – это вклад в чистое и здоровое будущее: сохранение природы, безотходное производство и бесконечный рециклинг.

 

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439319/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
Д.О. Вернер
05.02.22 19:45
Словно с передовицы "Искры"...
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В два раза больше предпринимателей Мурманской области смогут получить «Губернаторский стартап»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 51 копейку, доллар потерял 50 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России с марта начнут выдавать электронные свидетельства о смерти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика