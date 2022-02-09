Экозавод по переработке пластика в Никеле поставляет продукцию для благоустройства городской среды

В 2021 году в Никеле начал работу уникальный для региона экозавод по переработке смешанного пластика, получивший статус резидента Арктической зоны РФ. Из пластикового мусора на предприятии производят полимерпесчаный композит, из которого изготавливают малые архитектурные формы для благоустройства городской среды – лавочки, урны, вазоны, ограждения, беседки и навесы.

За небольшой период работы предприятие уже успело принять участие в совместных проектах, проводимых «Норникелем» в рамках волонтерского движения «Комбинат добра». Произведенные изделия установлены в парке «Ватрушкино» в Заполярном и во дворах поселка Никель. Продукцию можно также увидеть на входе в Центр управления регионом в Мурманске. За сезон 2021 года предприятием произведено порядка 60 единиц изделий, для изготовления которых было использовано 1800 кг вторичного пластика. При этом завод готов увеличить производительность, что позволит перерабатывать еще больше пластиковых отходов.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, производимая предприятием продукция обладает существенными преимуществами: прочностью, влагостойкостью, устойчивостью к возгоранию, морозостойкостью, яркостью и стойкостью лакокрасочного покрытия. Но самое важное – это вклад в чистое и здоровое будущее: сохранение природы, безотходное производство и бесконечный рециклинг.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439319/#&gid=1&pid=1