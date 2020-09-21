Экскурсии для представителей родительских комитетов школ переносятся

В ходе общегородского родительского собрания онлайн, которое состоялось 11 сентября, прозвучали просьбы от представителей родительских комитетов школ – организовать экскурсии в «Центр школьного питания» для того, чтобы проконтролировать все этапы приготовления пищи для учащихся.

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора поддержал эту инициативу и сообщил, что лично примет участие в таких мероприятиях. Первые выезды групп родительского контроля были запланированы на эту неделю, но их пришлось перенести из-за предписания Управления Роспотребназора по Мурманской области. О времени проведения мероприятия сообщим дополнительно.