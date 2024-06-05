Поездки в общественном транспорте Мурманской области станут выгоднее для пользователей СБПАндрей Чибис поручил усилить контроль за любительским рыболовством в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.24 16:30

Экскурсия «Мурманск геодезический» помогает профориентации юных северян

В рамках празднования Дня защиты детей специалисты Управления Росреестра по Мурманской области провели увлекательную экскурсию «Мурманск геодезический» для подрастающего поколения.

В процессе этого путешествия детям рассказали о геодезических сетях и пунктах, из которых они состоят. Историю закладки геодезических пунктов, зачем вообще они нужны и почему важно их сохранять.

Дети самостоятельно находили пункты по привязкам и научились составлять карточки обследования. Также они познакомились с разными видами этих пунктов: астрономо-геодезические, гравиметрические, стенные высотные реперы и дифференциальные станции сетей специального назначения.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, маршрут экскурсии составил почти два километра и проходил от улицы Полярные Зори до проспекта Ленина. Участникам рассказали о 13 геодезических пунктах, в конце маршрута детей ждали сладкие подарки, которые они нашли по заранее составленному абрису.

Руководитель Управления Анна Бойко отметила, что такие мероприятия расширяют кругозор детей и вызывают неподдельный интерес к изучению окружающего мира, а также помогут в будущем выбрать интересную и востребованную профессию.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Поездки в общественном транспорте Мурманской области станут выгоднее для пользователей СБП-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 12 копеек, доллар потерял 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика