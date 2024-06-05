Экскурсия «Мурманск геодезический» помогает профориентации юных северян

В рамках празднования Дня защиты детей специалисты Управления Росреестра по Мурманской области провели увлекательную экскурсию «Мурманск геодезический» для подрастающего поколения.

В процессе этого путешествия детям рассказали о геодезических сетях и пунктах, из которых они состоят. Историю закладки геодезических пунктов, зачем вообще они нужны и почему важно их сохранять.

Дети самостоятельно находили пункты по привязкам и научились составлять карточки обследования. Также они познакомились с разными видами этих пунктов: астрономо-геодезические, гравиметрические, стенные высотные реперы и дифференциальные станции сетей специального назначения.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, маршрут экскурсии составил почти два километра и проходил от улицы Полярные Зори до проспекта Ленина. Участникам рассказали о 13 геодезических пунктах, в конце маршрута детей ждали сладкие подарки, которые они нашли по заранее составленному абрису.

Руководитель Управления Анна Бойко отметила, что такие мероприятия расширяют кругозор детей и вызывают неподдельный интерес к изучению окружающего мира, а также помогут в будущем выбрать интересную и востребованную профессию.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.