Экскурсия в молодость - ветераны АО «ММТП» вновь посетили родное предприятие

Совету ветеранов Мурманского морского торгового порта исполнилось 45 лет. В честь торжественной даты администрация АО «ММТП» при содействии волонтёров организовала для заслуженных портовиков посещение родного предприятия. Ветераны посетили реконструированные старейшим предприятием Мурманска аллею перед морским вокзалом и аллею портовиков. После этого они побывали на причалах, с которыми связаны их судьбы.

«Поражает, как сильно изменился порт за последние годы. Мы видим современную технику, новые светлые помещения. Это вызывает искреннюю гордость за родное предприятие!», - сказала председатель совета ветеранов АО «ММТП» Людмила Терская.

Напомним совет ветеранов АО «ММТП» был создан в 80-х годах ХХ века для оказания моральной и материальной поддержки ветеранам. У истоков этой работы стояли инженер, начальник табельной службы предприятия Иван Васильевич Багров, начальник механических мастерских Иван Яковлевич Федеряшин, электромеханик Вениамин Иванович Колесников. Все они были участниками Великой Отечественной войны. Их дело продолжают те, кто сегодня работает в совете ветеранов и администрации АО «ММТП».

«Забота о ветеранах Мурманского морского торгового порта – это очень важная часть социальной работы, которая ведется предприятием. Мы по-прежнему воспринимаем их как часть нашего большого дружного коллектива. Это необходимо и ветеранам, и тем, кто сейчас работает в порту», - отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

В ходе экскурсии для гостей был организован торжественный прием, музыкальные выступление учащихся гимназии № 7 г. Мурманска, звучали искренние слова благодарности. Особое участие в проведении встречи оказали Виктория Ильина, Дмитрий Педин, Мария Пономарева, Елена Петрова, Анастасия Федоренко, Александра Штокало, Антон Ерещенко, Дмитрий Руденко, Ольга Трубицина, Надежда Фролова, Галина Чадаева.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250271%2Fwall-149919532_2788