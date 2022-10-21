Как влияет частичная мобилизация на поведение работодателей СЗФОДоставка букетов из гортензий в Санкт-Петербурге: виды растений и символика
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 12:30

Экскурсия в молодость - ветераны АО «ММТП» вновь посетили родное предприятие

Совету ветеранов Мурманского морского торгового порта исполнилось 45 лет. В честь торжественной даты администрация АО «ММТП» при содействии волонтёров организовала для заслуженных портовиков посещение родного предприятия. Ветераны посетили реконструированные старейшим предприятием Мурманска аллею перед морским вокзалом и аллею портовиков. После этого они побывали на причалах, с которыми связаны их судьбы.

«Поражает, как сильно изменился порт за последние годы. Мы видим современную технику, новые светлые помещения. Это вызывает искреннюю гордость за родное предприятие!», - сказала председатель совета ветеранов АО «ММТП» Людмила Терская.

Напомним совет ветеранов АО «ММТП» был создан в 80-х годах ХХ века для оказания моральной и материальной поддержки ветеранам. У истоков этой работы стояли инженер, начальник табельной службы предприятия Иван Васильевич Багров, начальник механических мастерских Иван Яковлевич Федеряшин, электромеханик Вениамин Иванович Колесников. Все они были участниками Великой Отечественной войны. Их дело продолжают те, кто сегодня работает в совете ветеранов и администрации АО «ММТП».

«Забота о ветеранах Мурманского морского торгового порта – это очень важная часть социальной работы, которая ведется предприятием. Мы по-прежнему воспринимаем их как часть нашего большого дружного коллектива. Это необходимо и ветеранам, и тем, кто сейчас работает в порту», - отметила начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

В ходе экскурсии для гостей был организован торжественный прием, музыкальные выступление учащихся гимназии № 7 г. Мурманска, звучали искренние слова благодарности. Особое участие в проведении встречи оказали Виктория Ильина, Дмитрий Педин, Мария Пономарева, Елена Петрова, Анастасия Федоренко, Александра Штокало, Антон Ерещенко, Дмитрий Руденко, Ольга Трубицина, Надежда Фролова, Галина Чадаева.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250271%2Fwall-149919532_2788

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора России по итогам III квартала по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможностиФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: банковские карточки – это удобно
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона морковь ещё продолжает дешеветь, а цены на свежую белокочанную капусту и репчатый лук пошли вверх-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 60 копеек, доллар теряет почти 31 копейку-PRO Энергетику (18+)«Кольская АЭС готова к работе в осенне-зимний период», – подтвердила комиссия концерна «Росэнергоатом»-PRO ЖКХ (18+)Министр Госжилстройнадзора проверила работу управляющих компаний в ЗАТО Александровск-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут компенсировать стоимость проезда к месту отдыха и обратно через портал «Госуслуги»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика