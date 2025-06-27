Экскурсия в прошлое, или Какие монументы исчезли в Мурманске

Мурманский областной художественный музей приглашаем горожан на прогулку, на которой можно будет познакомиться с существовавшими когда-то в центре города скульптурами.

Путешествие в прошлое состоится 6 июля в 12.00, сбор группы в главном здании музея.

Как обещает vk.com/murmanskmuseum, участники экскурсии не только узнают о проекте «СкульптурNo!», но ещё и вспомнят, что такое ВХУТЕМАс, узнают, как с ним связан Мурманск, что такое «План монументальной пропаганды» 1932 года и почему для части памятников все ещё не удалось установить имена их авторов.

Руководитель проекта Арина Чубарь расскажет о немногочисленных известных именах скульпторов - авторов нескольких из выбранных музеем для восстановления в уменьшенном формате гипсовых монументов. Участники экскурсии обсудят, как мурманские художники фиксировали при помощи живописных полотен образы скульптур и почему они отличаются от фотографий.

Впервые, эксклюзивно и только для участников мероприятия: в рамках прогулки вы увидите уже созданные виртуальные 3Д - модели.

Участие бесплатное, запись обязательна по телефону 45-63-10, так как количество мест ограничено.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271052%2Fwall-11742142_24929