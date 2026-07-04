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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.26 12:00

Экскурсовода из Санкт-Петербурга без обязательной аттестации обнаружили в Кировске

В ходе постоянного рейда на туристических маршрутах региона сотрудник Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области поймал с поличным гида, проводившего экскурсию без обязательной аттестации. Гид сопровождал группу из 37 туристов в Кировске.

В ходе проверки специалист ведомства установил, что гида привлекла к работе крупная турфирма из Санкт-Петербурга. Экскурсионное обслуживание в Кировске являлось частью семидневного туристического маршрута, охватывающего Санкт-Петербург, Карелию и Мурманскую область.

В отношении нарушителя возбудили административное производство. По его результатам гида-нелегала привлекут к административной ответственности. Министерство также собирает материалы в отношении компании, организовавшей поездку, для принятия мер реагирования.

«Обращаю внимание участников туристического рынка, что административные санкции за работу без аттестации грозят не только самим нелегальным гидам. Туроператоры и туристические фирмы, привлекающие таких специалистов, также могут быть привлечены к ответственности и оштрафованы в соответствии с действующим законодательством», – прокомментировал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля министерства Андрей Удовик.

Процедура аттестации открыта для гидов из любых регионов России. Сдать квалификационный экзамен для работы на территории Кольского Заполярья можно дистанционно, в формате видеоконференцсвязи.

Подробную информацию о порядке и сроках проведения аттестации можно получить на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области, а также по телефону (8152) 48-67-13.

На сегодняшний день в Мурманской области официально аттестовано 238 гидов. Проверить наличие у экскурсовода аттестации можно самостоятельно на сайте Единого федерального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков, а также на сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570540/#&gid=1&pid=2

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