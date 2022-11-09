Экскурсоводов и гидов Мурманской области приглашают на семинар для подготовки к аттестации

Экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, работающих Мурманской области, приглашают на семинар для подготовки к аттестации.

В рамках семинара обсудят требования, подготовку, источники получения нужной информации. Мероприятие состоится 15 ноября в Мурманской областной научной библиотеке. Начало в 14.00.

Как сообщает региональный комитет по туризму, организаторами мероприятия выступают представители мурманских библиотек и регионального комитета по туризму.

Подробности об аттестации гидов на территории Мурманской области – на сайте регионального комитета по туризму.

Открыта предварительная регистрация на семинар по ссылке.