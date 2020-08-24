Экспедиционный отряд Северного флота и РГО попытаются найти судно экспедиции Русанова в Карском море

Экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества (РГО), который действует в рамках комплексной экспедиции в Арктике на ледоколе «Илья Муромец», предпримет попытку найти судно русского полярника Владимира Русанова «Геркулес».

Экспедиционный отряд <…> комплексной экспедиции направился далее к шхерам Минина - архипелагу небольших островов в Карском море у полуострова Таймыр. Ранее там были обнаружены следы экспедиции Владимира Русанова. В ходе предстоящих исследований экспедиционный отряд Северного флота и РГО предпримет попытку найти остатки моторно-парусного судна Русанова «Геркулес».

Перед этим отряд обследовал подводный объект в Енисейском заливе. Предполагалось, что он может оказаться корпусом легендарного ледокола «Вайгач», затонувшего в этом заливе в 1918 году, однако проведенные исследования с использованием необитаемого подводного аппарата «Марлин-350» не выявили сходства между ними.

Совместная комплексная экспедиция Северного флота и РГО на арктические архипелаги стартовала 5 августа и продлится до октября. Еще один экспедиционный отряд действует на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля и занимается поиском подводных исторических объектов. Также они установят памятные знаки в честь экспедиций знаменитых русских путешественников, в частности на острове Наблюдений будет установлен знак в память о русской полярной экспедиции Эдуарда Толля, на острове Геркулес - об экспедиции Русанова, на острове Геральд - об экспедиции Георгия Ушакова.

Как сообщает пресс-служба СФ, это уже третья экспедиция, которую РГО проводит совместно с Северным флотом. Нынешний проект посвящен нескольким памятным датам, в том числе 75-летию Победы и 175-летию основания РГО, одного из старейших в мире действующих научных обществ. Предыдущая арктическая экспедиция Северного флота и РГО прошла в 2019 году на Земле Франца-Иосифа, а годом ранее - на Новой Земле.