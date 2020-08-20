Экспедиционный отряд Северного флота подтвердил открытие российскими школьниками нового острова в заливе Вилькицкого

Экспедиционный отряд Северного флота, действующий у западного побережья Северного острова архипелага Новая Земля на морском буксире Северного флота МБ-12, подтвердил открытие российскими школьниками нового острова в заливе Вилькицкого. Участникам экспедиции, в состав которой входят и представители Русского географического общества, удалось найти новый остров во льдах ледника и произвести его фотографирование. В данный момент из-за сложной ледовой обстановки высадка на него оказалась невозможной.

Также в заливе Вилькицкого отряд наблюдал еще три сухих острова, открытых в прошлые годы.

Географическое открытие сделали восемь школьников проектной группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венёва, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска под руководством кандидата технических наук, доцента РУДН Алексея Кучейко.

Группа организована компанией «РискСат», специализирующейся на аэрокосмическом образовании молодёжи.

По данным спутникового мониторинга остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового острова — 410 на 200 м , площадь — 5,6 га , высота вместе с оставшимся ледяным покровом достигает 27 м . Координаты центра — 75°33'50.89"с.ш., 58°18'14.76"в.д.

Ранее школьная группа уже открывала острова в районе Новой Земли по космическим снимкам. В 2016 году школьники обнаружили остров у ледника Визе, а в 2017 году — у ледника Вилькицкий Южный. В 2019 году молодые исследователи также открыли остров в районе острова Шмидта архипелага Северная Земля.

Как пояснил научный руководитель Комплексной экспедиции Северного флота в Арктику полковник Сергей Чуркин, «в связи с появлением информации об открытии нового острова была оперативно уточнена задача экспедиционному отряду, который идёт вокруг Северного острова Новой Земли по маршруту известного исследователя Арктики Владимира Русанова».

Как сообщает пресс-служба СФ, экспедиционный отряд, который возглавит представитель 12-го Главного управления Минобороны РФ капитан 2 ранга Сергей Зинченко, до захода в залив Вилькицкого исследовал норвежскую и русскую избы на побережье залива Норденшельда. Арктические исследователи также обнаружили в данном районе гурий (искусственное сооружение в виде груды камней), оставленный экспедицией Владимира Русанова.