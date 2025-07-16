Экспедиция «Арктический плавучий университет» начала океанологические исследования на севере Баренцева моря

Учёные приступили к работам на разрезе от острова Нортбрука Земли Франца-Иосифа до залива Русская Гавань Новой Земли. Запланировано 14 океанологических станций на этом разрезе*. Более половины станций будут комплексными, на них будут проведены гидрофизические, гидрохимические и гидробиологические исследования.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, эти исследования важны для изучения того, как распространяются водные массы из Атлантики в Баренцевом море в контексте климатических изменений. В каждой точке исследователи опускают до дна моря розетту с батометрами, которые производят забор воды на разной глубине, приборы измеряют температуру и солёность.

«Ожидаем увидеть наш объект исследования – ветви атлантических вод. В этом рейсе у нас расширенная программа по сравнению с предыдущими годами. На данном разрезе будут проводиться отборы проб на фитопланктон и зоопланктон. Помимо этого, будут отбираться пробы для гидрохимических анализов на кислород, биогенные элементы, хлорофилл А. С помощью подводного комплекса будем измерять глубину фотического слоя** в море и будем пробовать новое оборудование. Это подводный зонд, который позволяет нам измерять концентрацию углекислого газа в воде и в воздухе параллельно. Эти исследования будут проводиться впервые», - рассказала океанолог, научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анна Весман.

В ходе экспедиции запланировано проведение трёх больших океанологических разреза. По словам Анны Весман, если позволят погода и ледовые условия, океанологи намерены сделать также короткие разрезы, чтобы уточнить схему течений в данном районе Баренцева моря и посмотреть затоки воды через желоб между островом Виктория и Землей Франца-Иосифа.

* - разрез - линия с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды.

** - фотический слой - это часть водной толщи, куда проникает солнечный свет.

Фото (Анастасия ЛОМАКИНА): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247799%2Fwall-165713521_6334