Экспедиция для одарённых детей «Ледокол знаний» вернулась в Мурманск

Экспедиция для одаренных российских детей «Ледокол знаний» на ледоколе «50 лет Победы», проходившая с 8 по 17 июля, по маршруту, включающему посещение Северного Полюса, вернулась в порт Мурманска. Об этом сообщил на церемонии встречи участников экспедиции капитан судна Руслан Сасов: «Экспедиция завершена, поставленные цели и задачи выполнены».

Как отметил на церемонии врио ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица, в ходе экспедиции участники смогли пообщаться с экипажем ледокола, побывали на Северном Полюсе, увидели Землю Франца-Иосифа и прошли насыщенную образовательную программу. «Надеюсь, что вы, используя свои знания, придете к нам на помощь в освоении арктических просторов. Кто-то придет в семью Росатома, кто-то задумается о морской карьере, кто-то пойдёт в науку, которая связана с Арктикой», - сказал Ирлица.

Как пишет ТАСС, экспедиция проходила на одном из самых больших атомных ледоколов в мире «50 лет Победы». На нем установлено два ядерных реактора и силовая установка, которая построена специально для использования в водах, покрытых льдом на протяжении всего года.