Экспедиция «Ледокол Знаний 2022» с 70 одаренными детьми на атомном ледоколе «50 лет Победы» стартовала

Она позволит талантливым школьникам из разных уголков России познакомиться с красотой Арктики и создать уникальные Art & Sciencе-проекты с использованием инновационных технологий Госкорпорации «Росатом». Рейс пройдёт на одном из самых больших ледоколов в мире по маршруту: Мурманск - Северный полюс - Земля Франца-Иосифа – Мурманск.

Экспедиция «Ледокол знаний 2022» является частью проекта «Homo Science» (направлен на популяризацию науки и технологий), запущенного Госкорпорацией «Росатом» в 2020 году. Участникам экспедиции стали победители ряда конкурсов и проектов: Всероссийского детского интеллектуального проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project», VII Всероссийской премии «За верность науке», Всероссийской Арктической литературной премии имени В.С. Маслова, просветительского проекта «Энергия будущего» в рамках всероссийского проекта «Атомный урок», Российского национального юниорского Водного конкурса «Вода и атом», сетевого образовательного краеведческого проекта «Юный полярник», а также члены Клуба «Легенды Арктики» ОЦ «Сириус», лидеры проекта «Школа Росатома» и проектов сети информационных центров по атомной энергии.

Для детей экспедиция станет не просто интеллектуальным вояжем. Чтобы создать единую сюжетную линию экспедиции, посвященную Арктике будущего, организаторы подготовили для одаренных детей четыре образовательных трека. Учебная программа не предусматривает лекций, но делает упор на коммуникацию, чтобы юные интеллектуалы имели возможность получать знания в ходе интерактивных интервью, мозговых штурмов и дебатов.

Первый трек — «HOMO SCIENCE» — поможет детям искать ответы на актуальные для Севера вопросы, например, как обеспечить генерацию энергии в Арктике, не загрязняя её экосистему; как сократить углеродный след, используя возможности Арктики; как сохранить биоразнообразие в Арктике. Среди спикеров трека - Владимир Беляков, руководитель клуба «Легенды Арктики» Президентского лицея «Сириус»; Павел Константинов, доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; и Евгения Тимонова, журналистка, биолог, ведущая канала «Всё как у зверей».

Второй трек — «VIEW SCIENCE» — нацелен на трансформацию мышления детей. Спикером этого блока станет Степан Пектеев, режиссер БДТ имени Г.А. Товстоногова, который в 2019 году вошел в список лучших молодых режиссеров. Он научит детей заглядывать внутрь себя и проживать все эмоции здесь и сейчас. Помочь юному поколению мыслить свободно и оригинально вызвался, в частности, и знаменитый российский дизайнер, соавтор фильма «Голоса Арктики» Денис Симачев. Он поделится с детьми опытом, как решиться на невозможное вопреки устоявшимся мнениям и обстоятельствам.

Третий трек — «ART & SCIENCE» — продемонстрирует неочевидную связь науки и искусства. Через создание арт-объектов, посвященных современным научным достижениям, детей научат высказываться о решении глобальных проблем Арктики. Среди спикеров направления: Максим Силенков, science-art-художник, инженер, куратор курса в Британской высшей школе дизайна, а также Антон Артемчук, дизайнер, заведующий международной лабораторией экспериментального проектирования городов «Шухов Лаб» в НИУ ВШЭ.

Четвертый трек — «SCIENCE MEDIA» — даст школьникам навыки для популяризации науки и распространения информации о программе «Ледокол знаний 2022» в медиа-пространстве. Участвуют: Роман Ткач, режиссер, продюсер, блогер; а также Ян Топлес, блогер, популяризатор науки.

Во время экспедиции её участники создадут семь Art & Science-объектов. Каждый объект должен быть связан с одним из тематических направлений экспедиции и использовать инновационные материалы, разработанные Госкорпорацией «Росатом». Главная инсталляция получит название «Арктика 2.0» и будет выполнена общими усилиями всех участников с применением светодиодного экрана, зеркального пола и кинетической генеративной графики. По итогам экспедиции группа российских сайнс-арт-художников создаст из прототипов, придуманных детьми, масштабные арт-объекты, которые представят публике в Мурманске.

Экспедиция продлится ориентировочно до 17 июля, сообщает департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/