Экспедиция «Ледокол знаний» отправилась к Северному полюсу

13 августа из Мурманска стартовала V Научно-просветительская экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний», которая в этом году впервые проходит в международном формате. Она организована сетью информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом» и Российского общества «Знание» и приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота.

«Росатом» рад приветствовать участников экспедиции «Ледокол знаний». Нашему коллективу предприятия особенно почетно, что в год 65-летия атомного ледокольного флота экспедиция обрела международный статус. 15 участников Всемирного фестиваля молодежи, ребята из стран, где мы активно развиваем атомные технологии, и лучшие российские школьники станут настоящей командой. Арктика объединяет талантливых и целеустремленных! Желаю вам удачи!», – сообщил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица, выступая на торжественной церемонии старта экспедиции.

«Экипаж готов к рейсу по маршруту Мурманск – Северный полюс – Мурманск. Вас ждёт одно из самых ярких путешествий вашей жизни. Мы покажем вам Арктику, какой видим ее мы – моряки атомного ледокольного флота. До Северного полюса ледокол преодолеет тысячу двести миль. Планируем достичь вершины планеты 17 августа», – сообщил капитан атомного ледокола «50 лет Победе» Руслан Сасов и дал старт рейсу.

Специальным гостем экспедиции стал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. «Трудно передать эмоции, находясь рядом с этим чудом техники, верхом инженерной мысли. Чувствуется гордость за страну, и эта гордость только нарастает, когда осознаешь, что всё это сделано руками наших людей. Сегодня мы отправляемся не просто в экспедицию – мы впервые в истории будем нести свет знаний с самой северной точки планеты. Я рад, что у Общества «Знание» появилась возможность стать частью этого уникального проекта «Росатома». Наши партнёры так же, как и мы, нацелены на создание новых возможностей для развития молодежи, и это нас объединяет. Уверен, что у всех участников экспедиции останутся незабываемые впечатления!», – отметил он.

Во время рейса участники познакомятся с устройством и работой ледокола, увидят неповторимую природу Арктики, а также смогут отправить родным открытки из самого северного почтового отделения на Земле Франца-Иосифа. «Росатом» и Общество «Знание» впервые проведут совместный и самый северный лекторий, в рамках которого перед школьниками выступят ученые, педагоги и научные блогеры. Среди спикеров самого северного лектория российский кристаллограф-теоретик, минералог, химик, педагог, профессор РАН Артём Оганов, палеоантрополог и популяризатор научного знания Станислав Дробышевский, старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии Санкт-Петербургского государственного технического университета (СПГТУ) Андрей Акатов и другие.

Кроме того, на атомоходе будет впервые снят документальный сериал о жизни международной команды школьников-участников рейса в непростых арктических условиях.

Планируется, что экспедиция продлится до 22 августа.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2024/08/13/11617-ekspediciya-ledokol-znaniy-otpravilas-k-severnomu-polyusu/