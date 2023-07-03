Экспедиция по Мурманской области стала победителем второй волны отбора проекта «Открываем Россию заново»

Завершился второй этап отбора межуниверситетской программы студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» НИУ ВШЭ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и программой «Больше, чем путешествие». Экспертный совет из 80 заявок выбрал 27 экспедиций от 10 университетов и 8 организаций. Вторая волна экспедиций пройдёт с сентября по ноябрь 2023 года и охватит 25 регионов. В Мурманской области будет реализована экспедиция «Ковдор – столица Гипербореи».

«Сегодня всё большее число организаций готовы доверить решение задач молодым специалистам нашей страны. Для студентов проект «Открываем Россию заново» — это возможность не только применить свои навыки на практике, но и профессионально самоопределиться, для многих из них проект откроет возможности для поиска работы или команды мечты», – сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Во второй волне конкурсного отбора было подано более 80 заявок, заявителями стали 29 вузов и 26 коммерческих и некоммерческих организаций, фондов, ассоциаций, государственных учреждений и институтов развития. Впервые в числе заявителей оказались индивидуальные предприниматели. Победителями были признаны 10 университетов и 8 организаций, представившие экспертам в общей сложности 27 заявок на уникальные экспедиции.

«Миссия проекта «Открываем Россию заново» – вовлечение студентов в деятельную помощь стране и обществу. Благодаря проекту студенты не только получают знания в университетах и показывают их освоение в рамках учебных заданий, но и применяют их для решения различных социальных задач и региональных вызовов. Такая модель «обучения служением» формирует студенческое сообщество нового типа, разделяющее ценности гражданственности и социальной ориентированности действий», – отметил проректор Высшей школы экономики, председатель экспертного совета конкурса «Открываем Россию заново» Дмитрий Земцов.

В рамках экспедиции «Ковдор — столица Гипербореи», заявленной Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом, студенты разработают концепцию туристического центра в Ковдоре. Объект послужит общественным центром, опорной площадкой для туристов – задача центра заключается в создании связей между городом и туристически привлекательными природными и культурными объектами. Полученные решения могут быть также адаптированы для развития других туристически привлекательных мест Мурманской области и других частей Арктической зоны РФ. По результатам экспедиции будет создана программа развития туризма в городе и спроектированы архитектурные решения для туристического центра.

«Поездки в рамках программы «Открываем Россию заново» — это тот формат путешествий, который отвечает на запрос современной молодежи. Студенты не просто знакомятся со своей страной, но и имеют множество возможностей для самореализации и развития, будучи частью ее истории. Отвечая на потребности молодых людей, в этом году мы вместе с партнёрами будем и дальше развивать проект, в том числе за счет расширения туристического предложения и географии поездок», – подчеркнул руководитель программы «Больше, чем путешествие» Иван Шулюпин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подать заявку на понравившуюся экспедицию можно на сайте проекта студентам, магистрантам и аспирантам любого вуза страны, в том числе иностранным студентам, проходящие обучение в России. Возраст участников — от 18 до 35 лет, абитуриенты 2023 года также смогут подать заявку на экспедиции, стартующие в сентябре.

Фото: https://gov-murman.ru