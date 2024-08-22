Экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний – 2024» вернулась с Северного полюса

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации V Научно-просветительская экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний» вернулась в Мурманск. В честь праздника участники проекта из 15 стран мира развернули на борту ледокола большой триколор.

В этом году экспедиция впервые прошла в международном формате. На борту ледокола «50 лет Победы» путь к вершине планеты и обратно проделала команда талантливых школьников из России и стран, где «Росатом» развивает проекты в области атомных технологий.

«2979 миль было пройдено участниками экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы». Ребята открыли для себя Северный полюс, увидели завораживающие пейзажи архипелага Земля Франца-Иосифа. Нам встречались айсберги, моржи и киты. К сожалению, не увидели белых медведей, но это отличный повод, чтобы вернуться в Арктику. Моряки, учёные, инженеры, исследователи – Арктика ждёт вас! Экспедиция «Ледокол знаний – 2024» вернулась в Мурманск, чтобы в следующем году вновь выйти к вершине планеты», – сказал капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов, подводя итоги рейса.

В рамках образовательной программы «Ледокола знаний» с участниками работали российские и международные эксперты, в том числе интернациональная команда из 15 делегатов Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). В порту Мурманска участников экспедиции приветствовал директор дирекции ВФМ Даниил Бисслингер. Он пригласил продолжить общаться в рамках международных клубов дружбы, которые теперь появляются в каждом регионе России, а также на территории «Сириус», где в марте 2024 года прошёл фестиваль. «Последний раз мы с вами виделись в субтропиках, а сейчас мы в Мурманске на атомном ледоколе. Это значит, что перед нами открыт весь мир! Это означает, что международная дружба не имеет границ», – сказал Даниил Бисслингер.

Во время экспедиции впервые госкорпорация «Росатом» и Российское Общество «Знание» провели самый северный лекторий: организовали выступления ученых и популяризаторов науки на борту ледокола и даже прямо на Северном полюсе, где перед участниками экспедиции выступили: российский кристаллограф-теоретик, минералог, химик, педагог, профессор РАН Артём Оганов; палеоантрополог и популяризатор научного знания Станислав Дробышевский; директор департамента устойчивого «Росатома» Полина Лион; старший преподаватель кафедры инженерной радиоэкологии и радиохимической технологии СПГТУ Андрей Акатов; капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов и другие. Записи лекций и документальный сериал о жизни международной команды школьников, снятый на борту атомохода, в ближайшее время покажет на своих платформах Общество «Знание».

Руководитель первой континентальной экспедиции «Россия. 360», путешественник Богдан Булычев в рамках «Ледокола знаний» провёл на Северном полюсе тестовые испытания отечественного квадроцикла повышенной проходимости «Рысь». Тесты подтвердили готовность к проведению в 2026 году автономной экспедиции на Северный полюс на квадроциклах. Кроме того, на полюсе был установлен мировой рекорд – первое самое быстрое кругосветное путешествие на квадроцикле.

На ледоколе также прошел показ фантастического фильма «Сто лет тому вперед». Его участникам экспедиции представил исполнитель главной роли, лауреат Каннского фестиваля 2024 года Марк Эйдельштейн.

«Это было невероятное приключение! Думаю, я стала первым ребенком из Индии, посетившим Северный полюс на атомном ледоколе. За время рейса мы много узнали о науке и технологиях, говорили с экспертами на равных, была возможность задавать любые вопросы. Это был очень ценный опыт. Путешествовать на атомном ледоколе мне очень понравилось – он быстрый и мощный, и очень комфортный», – сказала 14-летняя участница экспедиции из Индии Невин Вед.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2024/08/22/11621-ekspediciya-rosatoma-ledokol-znaniy--2024-vernulas-s-severnogo-polyusa/