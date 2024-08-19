Экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний» высадилась на Северном полюсе

Пятая научно-просветительская экспедиция Росатома «Ледокол Знаний», которая в этом году впервые проходит в международном формате, 17 августа достигла Северного полюса на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Участники рейса доставили к вершине планеты флаги своих стран. Сразу после высадки на лёд перед командой рейса выступил капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов в рамках самого северного лектория, организованного Госкорпорацией «Росатом» совместно с Российским обществом «Знание».

«Экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний» идёт по плану. Символично, что участники рейса достигли географической точки Северного полюса 17 августа. Ровно 47 лет назад в этот же день легендарный ледокол «Арктика» стал первым в мире судном, достигшим вершины планеты в надводном плавании. Сегодня представители 15 стран совершили на полюсе самое короткое кругосветное путешествие. А дальше международная арктическая экспедиция «Ледокол знаний» держит курс к архипелагу Земля Франца-Иосифа», - сообщил капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Руслан Сасов по итогам торжественной церемонии на Северном полюсе.

Специальным гостем и участником юбилейного сезона экспедиции стал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

«Эта экспедиция – уникальный опыт и для меня лично, и для Общества «Знание». В этом году мы выступаем интеллектуальным партнёром «Ледокола знаний». Мы снимаем здесь в океане, в окружении льдов документальный сериал о жизни школьников, которым посчастливилось отправиться в рейс. Прямо на борту, на открытой площадке, перед участниками выступают учёные и популяризаторы науки в рамках самого северного лектория. Это уникальный проект, который, я уверен, вдохновит всех его участников на новые достижения», – сказал Максим Древаль.

Ещё один эксперт «Ледокола знаний» - блогер Богдан Булычев, руководитель и автор проекта первой континентальной экспедиции «Россия 360». На Северном полюсе его команда «Про Путешествия» провела тестовые испытания квадроцикла повышенной проходимости «Рысь» отечественного производства.

«Мы установили здесь на Северном полюсе сразу два мировых рекорда. Во-первых, впервые квадроцикл добрался до Северного полюса. А во-вторых, мы прошли здесь на нём самую быструю кругосветку. Испытания квадроцикла на Северном полюсе — часть большой экспедиции «Россия 360», которая проходит при поддержке Президента России Владимира Путина и Госкорпорации «Росатом». Для меня это второе достижение полюса, но впервые удалось это сделать с таким комфортом на атомном ледоколе «50 лет Победы». Через два года, в 2026 году, мы планируем вернуться сюда в третий раз с автономной экспедицией на квадроциклах «Рысь», - рассказал Богдан Булычев.

Основной состав арктической экспедиции «Ледокол знаний» - 63 талантливых школьника, в том числе 10 участников из-за рубежа — стран, где Росатом развивает атомные технологии (Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР). Вместе с ними к Северному полюсу отправились 15 экспертов - делегатов, отобранных в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории «Сириус» в 2024 году. Среди них представители таких стран как Камерун, Ирак, Бангладеш, Тунис, Беларусь, Узбекистан и др.

«За время экспедиции до Северного полюса у меня появилось столько новых друзей из разных стран мира! Я очень счастлив и доволен, что увидел Северный полюс. Это незабываемые впечатления на всю жизнь», - говорит школьник из Венгрии Левенте Силард Варга (Levente Szilard Varga).

«Я очень рад, что оказался на ледоколе. С пяти лет мечтал побывать в Арктике, попасть на Северный полюс и вот я здесь. Когда я был маленьким, мечтал стать полярным лётчиком. О конкурсе «Ледокол знаний» узнал случайно, когда ехал с мамой в поезде на Ольхон – рассказала попутчица. Решил участвовать, победил и очень этому рад. После посещения полюса мне радостно, но и немного грустно, потому что моя мечта сбылась и теперь сложно придумать что-то ещё круче», - говорит победитель конкурсного отбора «Ледокол знаний - 2024» из Барнаула Миша Новосельцев.

«Я впервые увидел снег на Всемирном фестивале молодёжи в России этой весной. А тут на ледоколе впервые увидел арктический лёд – он такой огромный! Признаюсь честно, я не смог сдержать слёз. До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной наяву: я, камерунец, оказался на Северном полюсе на атомном ледоколе! И даже искупался в Северном Ледовитом океане», - говорит эксперт из Камеруна Кетчанга Фонча Жуль Марсель (Keutchanga Foncha Jules Marcel).

Юбилейная арктическая экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний» приурочена к 65-летию атомного ледокольного флота, российское общество «Знание» выступает интеллектуальным партнёром. Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации «Росатом». Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2024/08/18/11619-ekspediciya-rosatoma-ledokol-znaniy-vysadilas-na-severnom-polyuse/