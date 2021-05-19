Экспедиция Росгидромета соберёт данные о состоянии морской среды в районе затопления АПЛ «Комсомолец»

Экспедиция по обследованию потенциально опасного радиационного объекта — атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 «Комсомолец», затонувшей в акватории Норвежского моря в 1989 году, вышла в рейс из Архангельска 18 мая. Как сообщила пресс-служба Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС), основная цель экспедиции — сбор данных о состоянии морской среды для оценки возможных последствий ее загрязнения радиоактивными продуктами, находящимися на АПЛ.

В состав экспедиции вошли ученые НПО «Тайфун» — ведущей организации Росгидромета в области радиационного мониторинга окружающей среды и специалисты Северного УГМС.

Рейс пройдёт на научно-исследовательском судне (НИС) Северного УГМС «Профессор Молчанов» в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение работ и научных исследований в Арктике и Антарктике» государственной программы «Охрана окружающей среды».

По итогам экспедиции планируется получить сведения о современном состоянии вод и донных отложений в районе затопления подлодки и их многолетней изменчивости.