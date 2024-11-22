Экспедиция «Россия 360» сумела поставить три рекорда России и мира

Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с командой масштабной континентальной экспедиции «Россия 360»: под руководством Богдана Булычёва они проехали всю сухопутную границу России – более 46 тысяч километров через 58 регионов – на колесной технике российского производства.

Напомним, проект стартовал из Мурманска в январе этого года, маршрут был завершён на мысе Немецкий. Сегодня путешественники прибыли в начальную точку, в эту субботу на Морском вокзале в столице Кольского Заполярья состоится официальное завершение проекта.

«Для нас честь, что именно из Мурманска стартовала такая экспедиция, и что именно у нас будет финиш. Сейчас ситуация вокруг Арктики обострена, это вопрос позиционирования и защиты национальных интересов нашей страны, Северного морского пути, шельфа, богатого полезными ископаемыми. Россия готова к сотрудничеству на наших условиях. Экспедиция «Россия 360» ещё раз показала, что мы успешно развиваем территорию, преодолеваем, у нас есть мощная техника, уникальные атомные ледоколы. Но главная сила страны – не в технике, а в смелых, решительных людях. Как предыдущих поколений, которые осваивали Арктику, так и в нынешнем поколении, которое здесь работает, живёт, реализует уникальные и героические проекты. Мы сделаем Арктику еще мощнее и сильнее. И это побуждает молодёжь ехать сюда, преодолевать, действовать, реализовывать стратегически важные для нашей страны технологические проекты на территории российской Арктики. Спасибо вам за этот пример», – подчеркнул губернатор, обращаясь к команде проекта.

Богдан Булычёв поблагодарил губернатора за поддержку экспедиции и подчеркнул, что основная задача проекта – показать, чем Россия может гордиться.

«Наша основная задача – показать не только природу, людей, но и то, чем мы можем гордиться. И это в том числе ледокольный флот, и плавучие атомные станции, наши заводы и множество других проектов. Север очень интересен и многогранен. И здесь очень подходит ваш слоган «На Севере – жить». Спасибо, что поддержали проект, сделали нам такой старт в январе, после которого мы просто не могли не завершить его успехом. Было много попыток проехать Арктику до нас, на разных видах колесной техники, и все они так или иначе не получались. В нашей экспедиции также было много сложностей. Использовали только российскую технику, это были тестовые испытания вездеходов, поэтому мы привезли определенное количество рекламаций заводам. Но мы единственные в мире, кто смог пройти по маршруту Севморпути по суше. Прошли и по оставшейся России – Дальний Восток, центральная часть, Калининград, новые регионы, Северо-Запад. Сильно влияла и погода. Мы хотели уложиться в год и сумели: вся экспедиция заняла менее 360 дней», – рассказал руководитель экспедиции.

В числе техники, использовавшейся путешественниками, – вездеходы «Бурлак», «УАЗ Патриот» в модификации «Arctic Trucks», и «Москвич» 1975 года. Экипировка также произведена в России.

Богдан Булычёв отметил, что в экспедиции участники сняли много фото- и видеоматериала. По ходу движения часть вышла в социальных сетях проекта, а впоследствии будет создано несколько серий фильма о людях, которые живут на побережье 13 морей и океанов по ходу Северного морского пути.

Экспедиция сумела поставить три рекорда России и мира: первое в мире прохождение Северного морского пути по сухопутным границам на колесной технике; первое в мире прохождение всех сухопутных границ России; первое в мире посещение 4-х крайних точек России, Севера, Востока, Юга и Запада за один год.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, торжественный финиш проекта пройдёт 23 ноября на Морском вокзале Мурманска, начало церемонии в 15 часов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/