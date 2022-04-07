6 апреля полярники - группа из 12 специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) прибыли на научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова» (архипелаг Северная Земля). Экспедиция «Север-2022» началась!

«Круглогодичные и сезонные работы «Ледовой базы Мыс Баранова» включают в себя комплексный мониторинг состояния природной среды и фундаментальные исследования высокоширотной Арктики в условиях меняющегося климата. Результаты этой работы имеют стратегическое значение для обеспечения безопасности морской деятельности и дальнейшего углублённого исследования Северного Ледовитого океана, морей сибирского шельфа и архипелага Северная Земля», – рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Программа работ — обширная. Основными объектами исследований сезонной экспедиции станут ледники, многочисленные реки и озёра. Двенадцать учёных проведут геоморфологические и палеогеографические работы, а также изучат возможности организации мониторинга многолетнемёрзлых грунтов.

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic