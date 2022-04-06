Экспедиция «Север-2022» отправилась на остров Большевик архипелага Северная Земля

4 апреля из Санкт-Петербурга на остров Большевик архипелага Северная Земля отправилась группа из 12 специалистов Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Как сообщает пресс-служба ААНИИ, основными объектами исследований учёных сезонной экспедиции станут ледники, многочисленные реки и озёра. В программе экспедиции также геоморфологические и палеогеографические работы, организация мониторинга многолетнемёрзлых грунтов.

«Круглогодичные и сезонные работы «Ледовой базы Мыс Баранова» включают в себя комплексный мониторинг состояния природной среды и фундаментальные исследования высокоширотной Арктики в условиях меняющегося климата. Результаты этой работы имеют стратегическое значение для обеспечения безопасности морской деятельности и дальнейшего углублённого исследования Северного Ледовитого океана, морей сибирского шельфа и архипелага Северная Земля», – рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Работы на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» в Арктике проводятся круглогодично. В настоящее время обширный комплекс стандартных и специальных гидрометеорологических и геофизических наблюдений на стационаре выполняют 19 человек. С весны по осень для проведения гляциологических, гидрологических, геоморфологических и других видов наблюдений состав специалистов расширяется. В течение предстоящего летнего сезона к экспедиции на стационаре дополнительно присоединятся ещё несколько исследовательских групп.

Кроме научно-исследовательских работ, в рамках экспедиции «Север-2022» в августе-сентябре будут решаться и задачи материально-технического снабжения НИС «Ледовая база Мыс Баранова». От этого зависит успешное функционирование научного стационара в последующем годовом цикле.

Научно-исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова» находится на широте 79°17'. Это самый северный пункт в общей крупномасштабной распределённой наблюдательной сети Арктического и антарктического НИИ Росгидромета в Арктике, включающей в себя также Российский научный центр на архипелаге Шпицберген в п. Баренцбург, научную обсерваторию в п. Тикси, а также регулярные арктические экспедиции научно-экспедиционных судов «Академик Фёдоров» и «Академик Трёшников». Данные наблюдений на НИС «Ледовая база Мыс Баранова» оперативно используются в прогностической практике.

За 100 лет научной работы специалистами института организовано около 1100 экспедиций в Арктику и Антарктиду. В 1993 году институту был присвоен статус государственного научного центра Российской Федерации.

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/v-arktike-startuet-ekspeditsiya-%C2%ABsever-2022%C2%BB