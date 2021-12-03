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Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 16:30

Экспедиция Северного флота и РГО «Помни войну» продолжится в 2022 году

В ходе научной конференции об экспедиционной деятельности Северного флота, проходившей в рамках сбора руководящего состава флота, были озвучены планы по продолжению совместной с Русским географическим обществом комплексной экспедиции «Помни войну» в 2022 году.

Как отметил научный руководитель экспедиции капитан 1 ранга Алексей Корнис, «экспедиция «Помни  войну» будет продолжена с целью идентификации обнаруженных в 2021 году подводных объектов».

На основании анализа достигнутых результатов идея комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» по поиску погибших кораблей и судов признана заслуживающей внимания и имеет перспективы для дальнейшего развития, так как проводимые в ней мероприятия хорошо увязаны по смыслу и содержанию с боевой подготовкой флота и направлены на извлечение уроков из событий, приведших к гибели кораблей и судов отечественного ВМФ и союзников в годы Великой Отечественной войны.

Командующий Северным флотом Герой России Адмирал Александр Моисеев особо отметил вклад в проведение комплексной экспедиции историков Мирослава Морозова, Игоря Борисенко, Андрея Кузнецова, а также помощь в проведении экспедиции ООО «Фертоинг» и ПАО «Мурманский траловый флот». Кроме того, он поблагодарил за содействие департамент экспедиционной деятельности и туризма Русского географического общества и мурманское отделение РГО.

В ходе комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», этапы которой состоялись в период с марта по октябрь 2021 года, были проведены мероприятия в память о погибших в годы войны защитниках Отечества - моряках-североморцах.

Как сообщает пресс-служба СФ, было выполнено возложение венков в море с базового тральщика  «Ельня» в память о большом охотнике «БО-224» и подводной лодке К-2; с гидрографического судна  «Ромуальд Муклевич» - в память о подводной лодке Д-3 «Красногвардец». Экипаж малого гидрографического судна «Николай Скосырев» 22 июня провёл траурные мероприятия на мемориале гидрографического судна «Меридиан» в посёлке Мишуково, а позже, в октябре, в районе предполагаемой гибели судна, произвёл возложение венка и земли с мемориала. Воинские почести были отданы и в месте гибели конвоя БД-5 в Карском море.

Фото:  https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12396939@egNews

 

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