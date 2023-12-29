Экспедиция «Северный полюс-41» продлится до весны 2024 года

Как сообщает пресс-служба Арктического и антарктического института (ААНИИ), это связано с траекторией дрейфа льдины, к которой пришвартована ледостойкая платформа «Северный полюс». Таким образом, общий дрейф продлится более полутора лет.

Напомним, в начале 2024 года НЭС «Академик Трёшников» доставит к месту дрейфа смену полярников, грузы, подарки, а также письма, пришедшие в рамках акции «Полярная почта».

Весной станция СП-41 завершит свою работу. ЛСП вернётся в Мурманск, где пройдёт техническое обслуживание. В августе 2024 года платформа вновь выйдет в рейс - начнется экспедиция «Северный полюс-42».

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/severnyy-polyus-41-(lsp)/karta-dreyfa-lsp-%C2%ABsevernyy-polyus%C2%BB-za-period-s-20.12.2023-po-26.12.2023

Видео (ААНИИ, Александр ЗУБКОВ): https://vk.com/video-165713521_456239467