Экспедиция «Северный полюс-42» продолжает дрейф в Арктическом бассейне Северного Ледовитого океана

Российские учёные работают менее чем в 650 километрах от точки географического Северного полюса. Комплексных научных исследований на этом участке Северного Ледовитого океана не проводилось с 2007 года.

Как сообщает vk.com/arcticandantarctic, траектория дрейфа станции прошла над несколькими морфометрическими структурами дна океана, включая хребет Ломоносова, котловину Подводников и западный склон хребта Менделеева. Регулярные океанографические зондирования от поверхности до дна позволили детально изучить вертикальную термохалинную структуру вод в этих районах, характерную для зимнего сезона.

«По мере движения станции на восток, отмечается снижение солёности верхнего однородного слоя, что указывает на возрастающее влияние распреснённых поверхностных вод из круговорота Бофорта. Эта аномалия, в свою очередь, в значительной степени формируется за счёт тихоокеанской воды, проникающей в Арктику через Берингов пролив», – рассказал начальник дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42» Александр Ипатов.

Это важные процессы, которые необходимо детально изучать и анализировать, так как заток теплых вод Тихого океана оказывает существенное влияние на растепление Арктики.

Фото (ААНИИ) https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457247330%2Fwall-165713521_6209