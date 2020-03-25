Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: 1090 жителей региона находятся на самоизоляции8 (8152) 477-931 - открыта «горячая линия» по коронавирусной инфекции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.03.20 08:30

Эксперимент перевозок автобусами малой и средней вместительности выявил несколько проблем

Владимир Евменьков, глава администрации ЗАТО Г.Североморск,  провёл вчера рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Мурманскавтотранс» Андреем Варзугиным. Два руководителя обсудили организацию муниципальных пассажирских перевозок в Североморске.

На прошлой неделе на внутригородских маршрутах курсировали автобусы малой и средней вместимости. Эксперимент был нужен, чтобы понять – подходит ли такой транспорт для Североморска и насколько комфортно в нём пассажирам. Проблемных моментов выявили несколько – это переполненность автобусов в «часы пик», техническое состояние транспорта. Также мониторинг показал, что автобусы малой и средней вместительности не подходят для маломобильных групп населения.

С 23 марта на линию вновь вышли большие автобусы – до 1 июля североморцы будут ездить на транспорте привычной вместимости.

Что касается второго полугодия – идёт работа над контрактом, условия которого устроят всех – и перевозчика, и организатора перевозок, и жителей ЗАТО. Созданы рабочие группы, спорные вопросы обсуждаются с руководством ПАО «Мурманскавтотранс». Стороны ищут возможность оставить на линии большие автобусы, но не исключают оптимизацию маршрутной сети.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто завершит строительство «Северного потока-2»?
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЗаповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Александр
23.03.20 19:33
На просроченные платежи квартиросъемщикам начисляют пени, а с УК при плохой работе - как с гуся вода. Представьте, что все руководители школ, садов, магазинов и т.д. будут принимать меры по улучшению
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Ирина
23.03.20 09:15
В договоре УК прописано, что они должны делать, чтобы придомовая территория находилась в надлежащем состоянии. Жильцы каждый месяц платят за услуги, которые должны получить от УК. Недополучение эти
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЖКХ: снег, жалобы северян, управляющие компании - оценки Максима Сахневича
Александр
23.03.20 08:49
Бывший , будущий представитель УК " Севжилсервис" вдруг стал вирусологом и экономистом и рассказывает на ТВ о том , что он , что то , где то от кого то услышал. И мастерски раздает советы. БРАВО. Наве
Комментарий к новости:ИТОГИ: Наперекор страхам по COVID-19, или Кризис - это всегда новые возможности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области платят хорошие зарплаты!-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 1,3 рубля, доллар теряет почти 1,1 рубля-PRO Энергетику (18+)«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 марта-PRO Нефть и газ (18+)Нефть дешевле воды – страшный сон аналитиков-PRO Законы (18+)Депутаты пенсионный возраст россиян подняли, а теперь думают, как отпустить на заслуженный отдых ненужных экономике предпенсионеров
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 010 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика