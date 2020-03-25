Эксперимент перевозок автобусами малой и средней вместительности выявил несколько проблем

Владимир Евменьков, глава администрации ЗАТО Г.Североморск, провёл вчера рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Мурманскавтотранс» Андреем Варзугиным. Два руководителя обсудили организацию муниципальных пассажирских перевозок в Североморске.

На прошлой неделе на внутригородских маршрутах курсировали автобусы малой и средней вместимости. Эксперимент был нужен, чтобы понять – подходит ли такой транспорт для Североморска и насколько комфортно в нём пассажирам. Проблемных моментов выявили несколько – это переполненность автобусов в «часы пик», техническое состояние транспорта. Также мониторинг показал, что автобусы малой и средней вместительности не подходят для маломобильных групп населения.

С 23 марта на линию вновь вышли большие автобусы – до 1 июля североморцы будут ездить на транспорте привычной вместимости.

Что касается второго полугодия – идёт работа над контрактом, условия которого устроят всех – и перевозчика, и организатора перевозок, и жителей ЗАТО. Созданы рабочие группы, спорные вопросы обсуждаются с руководством ПАО «Мурманскавтотранс». Стороны ищут возможность оставить на линии большие автобусы, но не исключают оптимизацию маршрутной сети.