Эксперт «Матч ТВ» и популярного шоу «Это футбол, брат» Сергей Лапочкин проведёт профориентационный семинар для студентов МАУ

В 2025 году Объединение федераций футбола «Северо-Запад», Региональная общественная организация «Федерация футбола Мурманской области» и Мурманский арктический университет подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, целью которого является подготовка специалистов для Федерации и спортивных школ региона. В рамках соглашения 21 мая для студентов МАУ состоится семинар на тему «Подготовка кадров в сфере футбола».

Спикером выступит Сергей Лапочкин – бывший арбитр ФИФА, специалист ОФФ «Северо-Запад», эксперт «Матч ТВ» и популярного шоу «Это футбол, брат». Он расскажет студентам о профессиях футбольной сферы и карьерном пути в этой области.

Семинар организован Объединением федераций футбола «Северо-Запад» в рамках «Медиашколы Северо-Запада» – образовательного проекта ОФФ «Северо-Запад», направленного на развитие коммуникаций и подготовку специалистов для регионального футбола.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/