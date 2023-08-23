Эксперт Миронюк: отправка нефти по СМП иногда выгоднее, чем через Суэцкий канал

Северный морской путь (СМП) нельзя назвать полноценной заменой южному направлению из-за дополнительных издержек и непредсказуемой навигации, хотя в отдельные месяцы поставки по СМП нефти могут быть выгоднее, чем Суэцкий канал, рассказал РИА «Новости» эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«Даже отправку различных видов грузов по СМП через АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) нельзя пока что назвать полноценной заменой южному маршруту через Суэцкий канал из-за возникающих дополнительных издержек», — отмечает эксперт. По его словам, период быстрого прохода судов непредсказуем и может в лучшем случае длиться четыре месяца в году, а в худшем — два, а полноценное использование ледокольного флота в весенне-зимнюю навигацию увеличивает время транспортировки.

Впрочем, «поставки из балтийских портов могут быть по издержкам и времени транспортировки сопоставимы и даже быстрее отправки южным маршрутом в отдельные месяцы года», что связано с большим, чем ранее, периодом судоходной навигации в арктических широтах и комплексом государственных мер развития СМП, добавляет Евгений Миронюк. А при благоприятных условиях поставка по Севморпути в два раза быстрее, чем южным маршрутом, и составляет менее месяца.

Собеседник агентства также добавил, что поставки по СМП будут расти по мере реализации плана его развития, а после ослабления санкционного давления доставка из европейской части России в Китай в перспективе может заинтересовать и европейских партнёров, которые также могут воспользоваться маршрутом для более дешевой и быстрой доставки в страны Азии.

Фото предоставлено пресс-службой «ММП».