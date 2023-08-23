Получить сертификат на зубопротезирование льготникам теперь можно в МФЦПервым заместителем прокурора области будет проведён личный приём граждан в прокуратуре Октябрьского административного округа г. Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.08.23 12:30

Эксперт Миронюк: отправка нефти по СМП иногда выгоднее, чем через Суэцкий канал

Северный морской путь (СМП) нельзя назвать полноценной заменой южному направлению из-за дополнительных издержек и непредсказуемой навигации, хотя в отдельные месяцы поставки по СМП нефти могут быть выгоднее, чем Суэцкий канал, рассказал РИА «Новости» эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

«Даже отправку различных видов грузов по СМП через АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) нельзя пока что назвать полноценной заменой южному маршруту через Суэцкий канал из-за возникающих дополнительных издержек», — отмечает эксперт. По его словам, период быстрого прохода судов непредсказуем и может в лучшем случае длиться четыре месяца в году, а в худшем — два, а полноценное использование ледокольного флота в весенне-зимнюю навигацию увеличивает время транспортировки.

Впрочем, «поставки из балтийских портов могут быть по издержкам и времени транспортировки сопоставимы и даже быстрее отправки южным маршрутом в отдельные месяцы года», что связано с большим, чем ранее, периодом судоходной навигации в арктических широтах и комплексом государственных мер развития СМП, добавляет Евгений Миронюк. А при благоприятных условиях поставка по Севморпути в два раза быстрее, чем южным маршрутом, и составляет менее месяца.

Собеседник агентства также добавил, что поставки по СМП будут расти по мере реализации плана его развития, а после ослабления санкционного давления доставка из европейской части России в Китай в перспективе может заинтересовать и европейских партнёров, которые также могут воспользоваться маршрутом для более дешевой и быстрой доставки в страны Азии.

 

Фото предоставлено пресс-службой «ММП».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари, врачи и фармацевты возглавили рейтинг самых дефицитных специалистов в Мурманской области по итогам лета
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Комментарий к новости:Андрей Удовик, прокурор Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры: о защите природы и какую роль в этом выполняет прокуратура
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
Комментарий к новости:6 августа губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в телеэфире и соцсетях
-Правовая консультация (18+)Часто задерживаетесь на работе? Юрист hh.ru рассказала, сколько вам должны заплатить за переработки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Минсельхоз кормит россиян обещаниями: снижение цен на мясо будет в сентябре-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 32 копейки, евро теряет почти 51 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 августа-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило перечень получающих соцвыплаты категорий медиков
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика