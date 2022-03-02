Эксперт рассказал мурманчанам как предстоящие длинные выходные скажутся на размере заработной платы

Александр Южалин, эксперт по трудовому праву в «SuperJob», рассказал специально для жителей Мурманска о том, почему предстоящие длинные выходные никак не скажутся на заработной плате жителей региона, которые работают по графику пятидневной рабочей недели.

Для мурманчан, работающих по графику стандартной пятидневной рабочей недели, предстоящая рабочая неделя, которая началась с 28 февраля 2022 года, будет шестидневной. В соответствии с Трудовым кодексом РФ правительство РФ имеет право в целях рационального использования выходных дней переносить «стандартные» выходные на другие дни.

Поскольку 8 марта (праздничный день) приходится в этом году на вторник, выходной день с субботы 5 марта перенесли на понедельник 7 марта. Иными словами, мы работаем в субботу за понедельник, а понедельник, соответственно, будет выходным. Таким образом, в марте будет три нерабочих дня подряд (6, 7 и 8 марта).

Рабочий день в субботу должен быть сокращен на один час. Хоть 5 марта (суббота) и не является предпраздничном днём, в этот день работники работают за понедельник (7 марта). А поскольку 7 марта является как раз предпраздничным днём, рабочий день в субботу (5 марта) должен быть сокращён на один час.

Для работников, получающих оклад, ни сокращенный рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте.

В свою очередь, сотрудники, работающие по графикам (работы или сменности), продолжают ориентироваться на утверждённые в компании расписания.