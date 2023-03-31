Эксперт рассказал специалистам мурманских компаний о маркетинге в экспорте

Центр поддержки экспорта Мурманской области при содействии Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области организовал для экспортно-ориентированных предпринимателей региона мастер-класс «Маркетинг в экспорте: как правильно оформить презентацию о продукте и компании для иностранного партнера».

Эксперт-практик по экспорту, приглашённый лектор РЭУ им. Плеханова, ВКШУ РАНХиГС и РУДН, университета Синергия Илья Шпирт рассказал участникам об особенностях экспортного маркетинга и основных приёмах «осознания» конкурентных преимуществ собственного продукта.

«Мы говорили, в том числе об основных компонентах успешной презентации: фирменном стиле, инфографике. Кроме того, необходимо делиться историями успеха существующих клиентов, рассказывать о преимуществах работы с их компанией», – отметил Илья Шпирт.

По его словам, мурманская аудитория была очень активная. Экспортёры товаров и услуг общались и задавали вопросы.

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области в обучающих мероприятиях по вопросам экспортной деятельности реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.