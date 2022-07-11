Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: COVID-19 сейчас практически неотличим от других ОРВИ

Заражение коронавирусом по проявлениям сейчас близко к ОРВИ, однако инфекция может обострить различные заболевания, заявила РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остаётся коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», — отметила собеседница агентства.

По её словам, восстановиться после болезни могут помочь прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов.

Если симптомы болезни затянулись, то пациентам следует обращаться к врачу, так как не исключено, что могло обостриться или проявиться заболевание, которое ранее не давало о себе знать, пояснила эксперт.