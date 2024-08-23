Эксперт «СберКорус» рассказал мурманчанам, что изменится в работе с электронной подписью для сотрудников компаний с 1 сентября

Генеральный директор «СберКорус» Виталий Тарасов рассказал, как сотрудникам оформить квалифицированные сертификаты электронной подписи по новым правилам и как работать с машиночитаемой доверенностью (МЧД) с учётом последних изменений в законодательстве.

C 1 сентября 2024 года квалифицированные сертификаты электронной подписи (ЭП) сотрудников, в которых указаны реквизиты компании, нельзя применять во взаимоотношениях от имени юрлица. 31 августа 2024 года согласно федеральному закону в редакции от от 04.08.2023 (№457-ФЗ), квалифицированные сертификаты электронной подписи сотрудников прекращают свое действие.

С 01.09.2023 сотрудники могут получить в удостоверяющих центрах сертификат электронной подписи только как физические лица, а подтверждать полномочия на право подписи электронных документов от лица компании или ИП необходимо с использованием машиночитаемых доверенностей (МЧД).

То есть с 1 сентября МЧД плюс КЭП физического лица становятся безальтернативным способом подписания электронных документов от имени компании.

При этом оформить сертификат ЭП, который будет применяться в паре с МЧД, можно так же, как и ранее в любом аккредитованном Минцифры России удостоверяющем центре. Для этого физическому лицу необходимо подготовить пакет документов (заявление на оформление ЭП, паспорт, СНИЛС и ИНН), а после получения сертификата подготовить рабочий компьютер – установить ПО и плагины для браузеров. Срок действия сертификата, как правило, варьируется от 3 до 15 месяцев по выбору заказчика.

Фото: https://t.me/sberkorus/1121