Эксперт сомневается в успешности строящихся по программе инвестиционных квот береговых заводов

Планировавшие заниматься переработкой трески и пикши в Мурманске Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка и ГК «Агама» выходят из этого бизнеса. Партнеры продали один из двух совместных заводов стоимостью более 900 млн рублей местной «Мурман Сифуд» и обсуждают реализацию второго предприятия. Для вывода площадок на необходимый уровень рентабельности могло не хватить сырья, сообщает «Коммерсантъ».

О том, что РРПК и «Агама» вышли из числа учредителей ООО «Русская треска», которое управляет заводом по переработке трески и пикши в Мурманске, стало известно из данных ЕГРЮЛ. Новым собственником актива стала «Мурман Сифуд» Владимира Хижнякова, которая занимается добычей и переработкой рыбы. Завод «Русская треска» был запущен в августе 2019 года, мощность предприятия — более 50 тонн готовой продукции в сутки, объем инвестиций в строительство — 900 млн рублей. Завод был построен в рамках механизма инвестиционных квот. После ввода предприятия в эксплуатацию инвестор получал право на вылов более 2,3 тысячи тонн трески и пикши.

В РРПК и «Агама» подтвердили сделку, её условия не разглашаются. По словам представителя РРПК, группа решила сфокусироваться на развитии дальневосточных активов, которые будут её приоритетом в ближайшей перспективе.

В связи с этим РРПК и «Агама» инициировали процесс поиска стратегического инвестора, долгосрочно заинтересованного в развитии бизнеса в Северном бассейне, добавил гендиректор «Агамы» Владимир Горелов. В «Мурман Сифуд» на вопросы «Ъ» не ответили.

Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков не исключает, что имеющихся у РРПК квот на треску и пикшу могло не хватить для загрузки заводов до уровня необходимой рентабельности. По его словам, в рамках сделки активы могли оцениваться исходя из стоимости предприятия, а также инвестквот, которые закрепляются за оператором завода.

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев уверен, что основной интерес для «Мурман Сифуд» представляют именно квоты операторов заводов.