Эксперт сомневается в успешности строящихся по программе инвестиционных квот береговых заводов
Планировавшие заниматься переработкой трески и пикши в Мурманске Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка и ГК «Агама» выходят из этого бизнеса. Партнеры продали один из двух совместных заводов стоимостью более 900 млн рублей местной «Мурман Сифуд» и обсуждают реализацию второго предприятия. Для вывода площадок на необходимый уровень рентабельности могло не хватить сырья, сообщает «Коммерсантъ».
О том, что РРПК и «Агама» вышли из числа учредителей ООО «Русская треска», которое управляет заводом по переработке трески и пикши в Мурманске, стало известно из данных ЕГРЮЛ. Новым собственником актива стала «Мурман Сифуд» Владимира Хижнякова, которая занимается добычей и переработкой рыбы. Завод «Русская треска» был запущен в августе 2019 года, мощность предприятия — более 50 тонн готовой продукции в сутки, объем инвестиций в строительство — 900 млн рублей. Завод был построен в рамках механизма инвестиционных квот. После ввода предприятия в эксплуатацию инвестор получал право на вылов более 2,3 тысячи тонн трески и пикши.
В РРПК и «Агама» подтвердили сделку, её условия не разглашаются. По словам представителя РРПК, группа решила сфокусироваться на развитии дальневосточных активов, которые будут её приоритетом в ближайшей перспективе.
В связи с этим РРПК и «Агама» инициировали процесс поиска стратегического инвестора, долгосрочно заинтересованного в развитии бизнеса в Северном бассейне, добавил гендиректор «Агамы» Владимир Горелов. В «Мурман Сифуд» на вопросы «Ъ» не ответили.
Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков не исключает, что имеющихся у РРПК квот на треску и пикшу могло не хватить для загрузки заводов до уровня необходимой рентабельности. По его словам, в рамках сделки активы могли оцениваться исходя из стоимости предприятия, а также инвестквот, которые закрепляются за оператором завода.
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев уверен, что основной интерес для «Мурман Сифуд» представляют именно квоты операторов заводов.
Оценить стоимость квот можно исходя из цен и десятилетнего срока пользования ресурсом, говорит он. Таким образом, при средних ценах на охлажденную треску и пикшу на уровне 295–380 рублей за