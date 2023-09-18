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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.23 18:00

Эксперт «SuperJob» рассказал, что нужно учесть при трудоустройстве студента-очника

Как всё сделать правильно в комментарии объяснил Александр Южалин, директор юридической практики в «SuperJob».

Приём на работу студентов очной формы обучения производится по общему порядку, с учётом ряда особенностей, связанных со статусом такого работника.

Во-первых, со студентом, получающими образование по очной форме обучения, работодатель может заключить срочный трудовой договор (по согласованию с самим работником). Также срочный трудовой договор заключается, когда студент принимается на работу с целью прохождения практики или стажировки в рамках обучения.

Во-вторых, нужно учитывать возраст работника. Если работнику не исполнилось 18 лет, на него распространяются гарантии, установленные для несовершеннолетних работников. Например, таким работникам устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (в зависимости от возраста работника), их нельзя принимать на работы, которые запрещены несовершеннолетним (работа во вредных условиях, ночных клубах, продажа алкоголя и прочее). Также у таких работников есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день.  Таких работников нельзя привлекать к работе в ночное время, к сверхурочной работе, работе в выходные и праздничные дни, а также направлять в командировки (за исключением работников творческих профессий). Данные гарантии предоставляются до достижения работникам возраста 18 лет.

Как правило, студентом-очником является лицо, уже достигшее 16-летнего возраста, поэтому каких- либо дополнительных согласий на заключение трудового договора от третьих лиц не потребуется.

В-третьих, работодатель обязан предоставлять для студентов-очников дополнительные отпуска без сохранения заработной платы. Так, студентам вузов нужно предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году;

- для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца;

- для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц.

Работникам, которые обучаются очно по программам среднего профессионального образования нужно предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- для прохождения промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году;

- для прохождения государственной итоговой аттестации - до двух месяцев.

В остальном порядок приёма на работу студента-очника будет проводиться по общим правилам.

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