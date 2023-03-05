Эксперт «SuperJob» рассказала, чего не стоит делать россиянам, пока ищешь работу

Директор департамента по работе с соискателями «SuperJob» Елена Никифорова рассказала соискателям, которым нужна работа о главных правилах поиска работы до момента подписания трудового договора.

Поиск работы — это ваша сложная и важная работа и не стоит отвлекаться от нее по пустякам. С необходимостью поиска новой работы рано или поздно сталкивается любой специалист. Это время не назовёшь скучным: рассылка резюме, поездки на собеседования и выполнение тестовых заданий. На эти занятия уходит много сил, и порой возникает соблазн использовать время не по назначению: к примеру, перекрасить стены в спальне или окунуться в виртуальный мир компьютерной игры. Однако, всё это отвлекает вас от главного. На что не стоит тратить минуты и часы, пока ищешь работу?

Эксперт SuperJob предлагает ознакомиться со списком действий, которые могут помешать успешному трудоустройству. Тратить на них своё драгоценное время точно не следует.

Мир танков или реальный мир?

Первое и, пожалуй, самое вредоносное — это компьютерные игры. «Ну, я же только один бой проведу», — оправдывает себя молодой соискатель, выходя в онлайн-пространство любимой игры. И… возвращается к реальности лишь через несколько часов. Контрольный звонок рекрутеру с подтверждением встречи не сделан, вакансии не просмотрены, тестовое задание для серьёзной компании осталось в той же стадии выполнения…

Психологи знают, что из-за компьютерных игр рушатся карьеры и семьи. Помните: сколь бы реальным ни казался мир танков или жизнь на ферме, реальность в виде отсутствия средств к существованию и прерванной карьеры всё равно вас настигнет.

Как быть с ребёнком?

Второе, чего не следует делать в период трудоустройства, — это говорить маленькому ребёнку, что, пока мама (или папа) не работает, он может не ходить в детский сад. Зачем напрасно обнадёживать малыша, если вы все равно не сможете проводить с ним время? Ведь поиски работы — совсем не отпуск, это тоже работа. Собеседования, тестовые задания, редактирование резюме — всё это будет занимать весь день. Так что не стройте грандиозных личных планов на те недели, пока определяетесь, какой компании предложить свой ум и талант.

Если в период поисков работы вы будете в одиночку заниматься малышом, то рискуете пропустить важное интервью, разговаривать с работодателем по телефону под аккомпанемент детского шума и объяснять рекрутеру, что в обычные дни материнство / отцовство не мешает вам полностью выкладываться на работе.

Никакого ремонта

Как говорится, ремонту все возрасты покорны. Однако устраивать покраску стен и укладку полов по случаю перерыва в карьере мы всё же не советуем. Слишком уж трудозатратное это дело — в паузах между выбором обоев вам просто некогда будет просматривать вакансии и редактировать резюме, не говоря уже о пробных днях и тестовых заданиях. Так что помните: делу — время, ремонту — час.

Поиски работы или смена профессии?

«Давно мечтала освоить профессию дизайнера, наконец-то будет время научиться», — из уст девушки, которая ищет работу бухгалтера, такие слова звучат несколько странно. Необходимо принять твёрдое решение: если вы намерены сменить профессию, посвятите этому максимум сил и времени и доведите дело до конца, если же новая сфера деятельности для вас не более чем хобби, не стоит разбрасываться и тратить время на занятие второстепенного значения.

«Хорошие специалисты никому не нужны»?

Бывает, что во время трудоустройства на специалиста нападает настоящая меланхолия: снижается самооценка, во всём видится несправедливость и т.д. Хочется долго рассказывать о несправедливости мира родным и друзьям: мол, без связей никуда не возьмут, а хорошие специалисты никому не нужны.

Конечно, один раз пожалеть себя можно: все-таки вы действительно переживаете непростой период. Но стоит ли тратить на это часы и дни драгоценного времени? Так ведь можно и в самом деле поверить, что устроиться на хорошую работу запредельно трудно. Будьте конструктивны: вместо жалости к себе задумайтесь о прошлых карьерных ошибках, а вместо долгих бесед в стиле «у других всё куплено» просматривайте актуальные вакансии.

Активность и инициатива

Под лежачий камень, как известно, вода не течёт. Разместить резюме на рекрутинговом портале и ждать, пока работа мечты сама тебя найдёт, — это не лучшее решение. Поиски работы — это время повышенной активности, так что не стесняйтесь проявлять инициативу: звонить работодателям, интересоваться вакансиями.

Если в карьере кризис…

«Драмкружок, кружок по фото», а вечером ещё экскурсия по ночному городу и курсы арабского… Бывает, что соискатель ищет себе множество занятий, чтобы забыть о проблемах в карьере — например, о нехватке квалификации, о профессиональном выгорании или даже о нехорошей истории при увольнении. Такому кандидату некогда задуматься о том, в каком направлении он хотел бы развиваться дальше. Он все время занят какой-то бурной деятельностью — от спасения бродячих животных до тренингов личностного роста. На собеседования он ходит между делом, по принципу «куда позовут». Естественно, поиски работы затягиваются и не приносят ожидаемого результата. Не лучше ли подумать и раз и навсегда решить, каким вы видите своё дальнейшее профессиональное развитие? Не тратьте время зря и начинайте двигаться в выбранном направлении.